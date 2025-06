Hedla foi a primeira cearense a participar de Jogos Pan-Americanos, em 1975. Hoje, o Estado consegue mais espaço. Na edição mais recente, em Santiago-2023, seis deles foram medalhistas. Um deles foi Vittoria Lopes, filha de Hedla, que ficou com o ouro no triatlo misto ao lado do também cearense Manoel Messias, de Miguel Hidalgo e de Djenyfer Arnold. Vittória tem ainda outro ouro (revezamento misto) e uma prata (individual) em Lima-2019