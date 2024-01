Célio aguarda para reassumir secretaria e diz ter interesse em disputa pela Prefeitura

Foto: Fco Fontenelle/ O POVO Célio Studart foi nomeado em 2023 para pasta da Proteção Animal

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) projeta retorno à Secretaria da Proteção Animal (SPA) ainda em janeiro. Ele disse ao O POVO aguardar o lançamento de editais que dizem respeito a recursos financeiros para abrigos de animais e convênios com clínicas veterinárias particulares. Na consulta ao Diário Oficial do Estado (DOE), Erich Douglas Moreira Chaves, da equipe de Célio, consta como titular interino da pasta.

O tempo hábil para refletir neste início de ano eleitoral lhe fez chegar à conclusão de que o PSD deve disputar a Prefeitura de Fortaleza neste ano, posição que defenderá nas instâncias diretivas da legenda. O presidente e líder maior do PSD é o ex-vice-governador Domingos Filho.

"Como naturalmente não se pode acumular cargos, somente posso pedir licença da Câmara quando, efetivamente, for reconduzido ao cargo. Então, estamos no aguardo desse ato de anúncio", afirmou ao O POVO o parlamentar, exonerado da secretaria que comanda em novembro para defender interesses do Governo do Ceará nas discussões relativas ao rumo das emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) da União para 2024.

Studart disse acreditar que nesta quinta-feira, 11, o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf), vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), deve autorizar os editais para lançamento das iniciativas da pasta, o que fará "articular com o governador esses anúncios".

Eleições 2024: candidatura própria ou vice na chapa do PT

Studart foi quinto colocado na disputa ao Paço Municipal em 2020, com 3,54% da preferência dos eleitores da Capital, o equivalente a 45.369 votos.

Ele destaca o histórico de grandes votações na Capital, como a que lhe deu lugar na Câmara Municipal de Fortaleza, em 2016, com 38 mil votos. Na história de Fortaleza, ficou atrás somente de Capitão Wagner, cujo resultado quatro anos antes, para o mesmo cargo, foi de 43.655 votos.

Possui ainda dois mandatos como deputado federal, eleito em 2018 e 2022, como segundo e terceiro mais votado no Ceará, respectivamente.



Se puser o plano eleitoral em marcha, terá de se desincompatibilizar da gestão estadual em abril. "Para poder conversar com o partido até para a possibilidade de o partido nos ter como um quadro possível tanto para a prefeitura quanto para eventualmente um debate para uma vice-prefeitura também. Seja qual for dos dois caminhos, e os dois são importantes para que a gente participe do debate público, um partido que é grande tem essa voz", disse o deputado federal.

Ao cogitar a possibilidade de o PSD disputar o posto de vice-prefeito, Célio se refere à chapa que provavelmente será encabeçada pelo PT, legenda do ministro Camilo Santana (Educação) e do governador Elmano de Freitas. O diálogo sobre projetos eleitorais, aliás, também tende a passar pelo crivo do governador, a quem Célio auxilia na gestão.

A agremiação petista se decidirá entre cinco nomes: Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais do Ceará, cargo vinculado à Casa Civil do Ceará; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa; Guilherme Sampaio, deputado estadual; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza.