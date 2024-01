PDT dá posse à nova direção no Ceará e quer reconstruir a sigla com novos filiados

Foto: AURÉLIO ALVES PDT deu posse ontem novo comando do partido no Ceará

Chegou ao fim o cabo de guerra pela presidência do PDT no Ceará. Após um ano inteiro de disputas entre as alas do senador Cid Gomes (PDT) e do deputado federal André Figueiredo (PDT), a nova direção do partido foi empossada ontem. O ex-senador Flávio Torres assumiu oficialmente a presidência da sigla no Ceará sob uma clima de tranquilidade e harmonia, não encontrada nas diversas reuniões ao longo de 2023 em que o comum era gritaria e troca de acusações.

A cúpula brizolista projeta agora reconstruir o partido em Fortaleza e no Interior para estancar a ferida com a saída de prefeitos e vereadores que devem acompanhar Cid no PSB ou embarcar em outras siglas governistas como o PT. Nessa movimentação, durante evento de posse, foram filiados o secretário da Regional 2, Rennys Frota, que era do PSD, e o ex-prefeito de Caucaia e ex-deputado Zé Gerardo Arruda.

André também fez convite público para que as vereadoras Ana do Aracapé (PL) e Kátia Rodrigues (Cidadania) integrarem as fileiras da legenda. O deputado inclusive disse que iria conversar com Alexandre Pereira, presidente estadual do Cidadania no Ceará. "Dentro dessas características, nós vamos focar em quadros que realmente dignifiquem a imagem do nosso partido e que também sejam potenciais candidatos nas eleições", disse André.

Além das questões partidárias, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do partido, destacou que o momento era de “resgate” da filosofia da sigla. Nessa sexta-feira, 12, ele cumpriu longa agenda em Fortaleza até finalizar no encontro na sede do partido.

“Hoje para mim é o dia do resgate do trabalhador, é o dia de recuperarmos nossa força. Não é o número que vai dizer o tamanho desse partido, é a causa(...) Aqui o que vai vencer é a causa, é a solidariedade, é a coletividade. Jamais o individualismo, a vaidade. ‘Eu sou, eu posso, eu, Carlos Lupi, sou coronelzão’. Eu não sou coronel de ninguém ”, disse.

E seguiu: “Eu acho que não podemos deixar esse partido se desintegrar da sua causa. Nós vivemos agora outro momento. Esquece quem já passou, siga seu caminho. Vai com Deus”, afirmou ainda.

Mais cedo, Lupi afirmara ainda que o prefeito de Fortaleza, José Sarto, é prioridade nacional do partido nas eleições de 2024. Além disso, disse que o candidato à reeleição ganhará no primeiro turno. "Você é a prioridade nacional do PDT nas eleições de 2024 e você está fazendo a continuidade com lealdade, com correção de caráter e com competência", comentou Lupi. Ele participava da entrega dos Boxes do Empreendedor, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Presidente municipal do PDT em Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio, relembrou as reuniões do ano passado. Em muitos dos encontros em que as alas, de André e de Cid, compartilhavam era possível escutar gritos e palavras atravessadas. Em uma das reuniões, André deixou o recinto visivelmente irritado e chegou a chamar Cid de ditador.

“A ideia é a gente reconstruir o partido. Você imagina uma reunião aqui como que era o clima, de desconfiança, acalorado, muitas vezes, desrespeitoso entre as pessoas, não dá pra você fazer política partidária dessa maneira. Sem olhar para o passado, sem falar de ninguém, é olhar para si mesmo e olhar para o Ceará”, disse.

Para ele, o momento é atrair lideranças políticas e pré-candidatos para recompor numericamente, mas agora com nomes ligados às filosofias da sigla, não ligados ao “governismo”. “Acho que a gente pode ser um partido melhor e até maior. O PDT já foi o maior partido do Ceará, porque era o partido do Governo. Não era nem aliado do Governo, o PDT era o partido do Governo. É natural e sempre foi assim. Esse era um tamanho que não era do partido, era do Governo. Agora a gente pode ser um partido grande pelas próprias pernas”, ressaltou.



Com novo diretório, reeleição de Sarto se torna unanimidade e prioridade

O novo diretório deu um tom de "tranquilidade" também quanto à candidatura de José Sarto (PDT) ao Paço Municipal nas eleições de outubro. Presidente do PDT municipal, Roberto Cláudio, avalia que a tentativa de reeleição de seu sucessor é unânime em todas as instâncias partidárias da sigla.

"Em Fortaleza é um consenso. Há um consenso no diretório municipal, do diretório nacional e agora com o novo diretório estadual que é a pré-candidatura naturalíssima, legítima, porque tem um projeto em construção, consolidação e crescimento, que é do prefeito Sarto", afirmou durante a posse de Flávio Torres como presidente do PDT Ceará.

Ele mencionou ainda a saída da ala do senador Cid Gomes (PDT), que questionava o nome de Sarto e defendia a tese de um nome mais aliado ao PT, sendo a opção mais cotada o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão. A movimentação não se tornou viável e Evandro deixou o partido se filiando ao PT.

"Isso hoje nos une. Se foi em algum tempo um fator que parte do partido estava em discordância, hoje com a saída ou indicativo de saída de alguns membros do partido, o comando partidário dos diretórios, municipal, estadual e nacional tem isso como um consenso que nos une que é a pré-candidatura em Fortaleza do prefeito Sarto", ressaltou ainda RC.

Ministro da Previdência e presidente nacional licenciado, Carlos Lupi disse que considerava a reeleição de Sarto como "prioridade nacional do PDT", além de projetar que o gestor seja reconduzido ao cargo ainda no primeiro turno.

"Você é a prioridade nacional do PDT nas eleições de 2024 e você está fazendo a continuidade com lealdade, com correção de caráter e com competência", comentou Lupi. Ele participava, mais cedo, da entrega dos Boxes do Empreendedor, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, um das três agendas que cumpriu ontem.

E complementou: "Eu senti o cheirinho, olhe aqui o meu nariz... De que você vai ganhar a eleição no primeiro turno".

Após encontrar Elmano, Lupi diz que PT e PDT terão de estar juntos se adversário for bolsonarista

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, reuniu-se na tarde desta sexta-feira, 12, com o governador Elmano de Freitas (PT). Lupi é presidente nacional licenciado do PDT, partido que, no Ceará, foi alvo de intensa disputa entre a ala que defendia o apoio a Elmano e os partidários da independência, com forte ênfase de oposicionistas. Os simpatizantes do apoio a Elmano estão de saída do partido e, liderados pelo senador Cid Gomes, devem se filiar ao PSB em fevereiro.

Lupi disse que não chegou a discutir com o governador sobre uma eventual aliança em Fortaleza no segundo turno. "Não chegamos a avançar a esse ponto. Ele pertence a um partido que eu respeito".

Apesar de reconhecer os "cascudos" trocados entre as siglas, Lupi se referiu a PT e PDT como "primos-irmãos". "Estamos do mesmo lado, do lado da parte mais humilde, da parte mais sofrida da sociedade é um diálogo, para a gente manter esse diálogo".

Porém, ele defendeu que os partidos se unam contra os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Quando nosso adversário estiver no campo mais do 'Bozo', os bolsonaristas, nós vamos ter de estar juntos", disse ele.

Sobre Fortaleza, ele expressou a crença em vitória do prefeito José Sarto no 1º turno. A respeito do encontro com Elmano, Lupi disse ter sido para "preparar o caminho para o futuro".

Com informações de Thays Maria Salles