Vitor Valim reduz orçamento de Deuzinho a 1/4 em reforma administrativa

Foto: Reprodução/Facebook VITOR Valim e seu vice, Deuzinho Filho, estão rompidos desde 2022

A Prefeitura de Caucaia rebateu versão do vice-prefeito do município, Deuzinho Filho (União Brasil), segundo a qual as atividades no gabinete dele foram encerradas por falta de verba responsável pela manutenção das atividades. Ao mesmo tempo, Deuzinho irá trabalhar com orçamento reduzido em aproximadamente um quarto do que utilizou em 2023. É o equivalente a R$ 461,5 mil, conforme a gestão municipal disse em nota ao O POVO.

A administração diz que Deuzinho, pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Caucaia, utilizou R$ 5,5 milhões de 2021 a 2023. "A Prefeitura de Caucaia, prezando pela verdade e uso responsável dos recursos públicos do município, informa que no ano de 2021 foi gasto pela vice-prefeitura o valor de R$ 891.284,77, já no ano 2022 foi gasto mais de R$ 2.848.340,95 e em 2023 o valor alcançou R$ 1.770.082,12", diz o comunicado, que frisa que o remanejo de verba repercute em todas as secretarias.

"Reforçando o compromisso com a entrega e melhoria na qualidade de vida de todos os caucaienses, a gestão municipal está realizando uma reforma administrativa em todas as secretarias municipais. Sendo ainda previsto em 2024 o gasto na vice-prefeitura no valor de R$ 461.500,00, a serem utilizados conforme critério prioritário do gestor da pasta", complementa.

Deuzinho entende a iniciativa de Valim como uma retaliação política devido ao rompimento entre eles em 2022. Conforme Deuzinho disse ao O POVO em julho de 2023, a cisão ocorreu como consequência do tratamento dispensado a ele pelo prefeito.

"Não é empregado do prefeito. Vice é parceiro e ajudante. Então, na medida em que ele começou a me tratar como empregado e começou a ter um tratamento hostil em relação às minhas atividades, preferi romper", afirmou Deuzinho. À época, ele já se queixava de atrasos nas nomeações do gabinete dele.

“Eles não quiseram conversar, só enviaram o ofício de diminuição de recursos, mas acredito que seja mais uma retaliação ainda por conta de 2022. Que também já havia tido a expulsão do prédio da prefeitura na ocasião. E dessa vez foi pior, porque a Casa de Projetos Yara Guerra, que tem várias ações e projetos a favor da cidade, ficou inviabilizada”, completou o vice-prefeito, como noticiado por O POVO na última quinta-feira, 11.

Confira a nota da Prefeitura de Caucaia na íntegra:

