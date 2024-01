Aliado de Sarto diz que apoiaria Luizianne em Caucaia: "Me dava tudo"

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza/ASM&F Adail Jr é vereador desde 2009

Aliado do prefeito José Sarto (PDT), o vereador de Fortaleza Adail Junior (PDT) afirmou que, caso a deputada Luizianne Lins (PT) seja candidata à prefeitura de Caucaia, ele deve apoiá-la. O vereador afirmou que nem sua sigla pode "impedir" seu apoio à petista. O nome de Luizianne foi ventilado como uma possibilidade em Caucaia, após o anúncio de que Vitor Valim (PSB) não vai tentar a reeleição.

"Eu soube de uma informação ontem que o PT vai colocar a Luizianne para ser candidata a prefeita de Caucaia. Eu não acredito, não tem no mundo um ser humano que vai me impedir de apoiar a loira, viu? Eu já estava doidinho, como é que eu vou trabalhar contra essa mulher que me fez primeiro vice-presidente na Câmara e que me apoiou em tudo que eu queria, me dava tudo", disse em publicação nas suas redes sociais.

Adail, assim como outros nomes pedetistas da esfera municipal, tem defendido ferrenhamente o nome de Sarto para reeleição na Capital. No entanto, Luizianne é pré-candidata pelo PT tentado se viabilizar como nome para concorrer ao Paço Municipal. Após o anúncio de que Valim não iria tentar a reeleição surgiram dúvidas de quem seria o sucessor do atual prefeito. O nome de Luizianne foi citado como uma opção. No programa POVO no Rádio, na O POVO CBN, ela disse que não descarta a possibilidade e disse estar aberta ao diálogo.

"Eu quero dizer para todos aí, não tem ninguém que faça, se me demitirem eu vou parar aqui porque não tem no mundo. Eu vou apoiar a loira, se a loira for candidata em Caucaia, não tem PDT, não tem nenhum partido no mundo que faça eu impedir de apoiar ela, é realizar meu sonho de retribuir metade da metade que essa Luizianne fez por mim", afirmou ainda o vereador.

O PDT, no entanto, filiou, na sexta-feira, 12, o ex-deputado Zé Gerardo Arruda, que chega à sigla com o status de pré-candidato e articulador das forças do partido no município.