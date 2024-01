PL quer lançar candidatos em todos os 184 municípios do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Carmelo é presidente do PL no Ceará após a renúncia de Acilon Gonçalves

O presidente do Partido Liberal no Ceará, deputado Carmelo Neto (PL), projeta que a sigla vai trabalhar para lançar nos 184 municípios do Estado candidaturas. Ele assumiu o cargo da presidência em meados dezembro, mas ressaltou que deve visitar todas as cidades para articular chapas majoritárias e de vereadores.

"Nossa maior missão vai ser percorrer os 184 municípios do Estado. Precisamos eleger muitos vereadores, fazer chapas em todo o Ceará, competitivas, chapas majoritárias onde possível for. E onde não houver essa possibilidade, vamos indicar um candidato que seja convergente ao que a gente pensa e acredita", disse em comunicado.

E seguiu: "E vamos lançar, claro, uma chapa proporcional de vereadores no máximo de municípios. Quero lançar nos 184 e vou trabalhar muito pra isso".

Uma aposta, para a prefeituras, é o nome de Coronel Aginaldo, pré-candidato à Prefeitura de Caucaia. O postulante é casado com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O grupo deu pontapé inicial e promoveu evento no município na quinta-feira, 11. Carmelo refletiu sobre a desistência de reeleição do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), como algo positivo por abrir um "campo" entre o eleitorado.