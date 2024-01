PL-CE ainda não oficializou mudança de comando entre Acilon e Carmelo

Foto: Samuel Setubal ACORDO definiu Carmelo presidente do PL-CE e André pré-candidato a prefeito

O Partido Liberal (PL) ainda não oficializou, perante à Justiça Eleitoral, os nomes que vão compor o novo comando da sigla no Ceará. Um acordo firmado há quase dois meses, em novembro de 2023, alçou o deputado estadual Carmelo Neto ao posto de presidente estadual da legenda, numa costura que passou pelo crivo do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e que designou o deputado federal André Fernandes como pré-candidato do partido a prefeito de Fortaleza.

Em consulta ao sistema de dados partidários do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), página que lista os diretórios vigentes dos partidos brasileiros, a busca pelo órgão do PL no Ceará retorna apenas o resultado do antigo diretório, sob comando do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, com vigência até o próximo dia 10 de fevereiro. Embora esteja listado no órgão vigente, Acilon aparece com status “inativo” na comissão pois renunciou à presidência em meio à disputa interna com a ala bolsonarista.

O PDT viveu situação similar, com o fim da vigência do diretório estadual, comandado pelo senador Cid Gomes, em 31 de dezembro do ano passado. No entanto, a Justiça Eleitoral já oficializou uma comissão provisória no Ceará a partir de inscrição feita pelo PDT.

Questionado sobre a demora, Carmelo disse ao O POVO que a lista com os nomes e cargos do novo diretório já "está pronta" e que consultaria o setor jurídico do partido para repassar mais informações. “A informação que recebi é de que, muito provavelmente, essa composição do PDT foi enviada antes do recesso (do Judiciário)”, justificou ao ser indagado.

O parlamentar adiantou que o deputado federal Dr. Jaziel (PL) deve ser o primeiro vice-presidente, mas não repassou o restante dos nomes dos membros indicados. Uma nova reunião do PL deve ocorrer nos próximos dias para dar andamento a questões relacionadas ao funcionamento do partido. (colaborou Júlia Duarte)