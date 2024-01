Lula visita Ceará na sexta para lançamento do ITA no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Lula volta a visitar o Ceará nesta semana

Atualizada às 13h52min de 17/01/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Fortaleza nesta sexta-feira, 19. A confirmação foi feita ao O POVO pela assessoria de comunicação do do presidente da República, assim como pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro: "Está mantida", respondeu por escrito. A expectativa, disse à reportagem o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que também confirmou a presença de Lula, é de que o governador Elmano de Freitas (PT) melhore até sexta.

"Ele confirmou, chega a Fortaleza às 13h45min. Ele não vai adiar e a nossa expectativa é que até lá o Elmano se recupere, mas ele (Lula) vai de qualquer jeito. Ele considera que é muito importante o anúncio da pedra fundamental do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), isso tem grande impacto na educação do Ceará, e é o reconhecimento por tudo que nós fizemos no Ceará pela educação pública", disse Guimarães.

Esta será a terceira visita do presidente ao Ceará neste terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023. O presidente fará um giro pelos maiores estados do Nordeste. Na quinta-feira, tem agenda na Bahia. De lá segue para Pernambuco, onde tem compromissos na quinta e na sexta.

O adiamento da visita de Lula havia sido aventado por Guimarães, conforme publicado nessa segunda-feira, 15, por O POVO. No entanto, o parlamentar disse ter tido acesso ao posicionamento definitivo de Lula após encontrá-lo nesta terça-feira. Lula virá à Capital de todo modo em razão da importância do momento, disse Guimarães.

Elmano anunciou na segunda-feira que, após sentir-se indisposto, procurou atendimento médico e foi diagnosticado com pneumonia.