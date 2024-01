Os passos do discurso de Evandro até se lançar pré-candidato

Foto: AURÉLIO ALVES Filiação de Evandro Leitão ao PT, há um mês

Até se lançar oficialmente como pré-candidato a prefeito de Fortaleza dentro do PT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), deu vários passos. Primeiro ele se esquivava e reconhecia uma teórica prerrogativa de José Sarto (PDT) ser o candidato do grupo. Dava respostas em sua maioria fugidias sobre a disputa à Prefeitura de Fortaleza.

No mês seguinte à chegada ao PT, Evandro se lançou abertamente numa disputa na qual também estão o ex-deputado Artur Bruno, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins (PT).

O POVO relembra algumas das principais declarações de Evandro até chegar à pré-candidatura.

2/3/2023: Sarto candidato

"Essa questão de ser natural que aquele que está à frente apresentar o seu nome para dar continuidade, em condições normais, eu acredito que isso seja algo que todos nós tenhamos", disse o deputado, que, no entanto, ponderou: "Agora, é óbvio que isso aí vai depender muito da situação de como o gestor estará mais na frente, a avaliação que a população faz do gestor".

4/5/2023: sem fugir

"Não irei fugir de nenhum tipo de desafio que porventura nós tivermos. (...) Eu me coloco à disposição, estou em um momento da minha vida pública muito empolgado e dedicado com qualquer desafio que porventura nosso projeto político venha a nos colocar", afirmou em maio sobre ser candidato.

29/8/2024: saída do PDT

"Chegou a hora de dizer que eu estou saindo do PDT", anunciou em plenário o presidente da Assembleia. "Iremos continuar o processo de transformação, de mudança no Estado do Ceará, seja onde for".

11/9/2023: população avaliará

"Qual o projeto melhor, aquele que representará melhor esse projeto e aí, sim, iremos enfrentar, ou conosco ou com outra candidatura, aquilo que é o melhor para Fortaleza", disse Evandro em setembro, quando já havia deixado do PDT e era especulado ou no PT ou no PSB.

17/12/2023: filiação

"Não é momento para nós conversarmos sobre isso. No momento oportuno... Hoje é um dia de filiação", disse ao ingressar no PT.

15/1/2024: pré-candidato

"(...) apresentei meu nome como uma das alternativas de candidatura à Prefeitura de Fortaleza este ano, dentro do arco de alianças que tem ajudado o nosso Ceará a crescer cada vez mais", publicou Evandro nas redes sociais.