Deuzinho Filho: "Sou a opção de direita que mais conhece Caucaia"

Vice-prefeito de Caucaia e pré-candidato ao Executivo do município, Deuzinho Filho (União Brasil) afirmou em rede social ser a "opção de direita" que mais possui conhecimento sobre a cidade. Além dele, no campo à direita, está Coronel Aginaldo (PL). "Sou a opção de direita que mais conhece Caucaia e o nosso povo. Por uma gestão melhor para nossa cidade vou conversar e ouvir a todos", publicou no X, antigo Twitter.

Outras pré-candidaturas são da deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e de Naumi ou Erika Amorim, ambos do PSD. O PDT pretende oferecer Zé Gerardo Arruda (PDT) aos eleitores. O ex-deputado federal tem implicações com a Justiça Eleitoral, não sendo certa sua presença na disputa.

Liderado pelo ministro Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas, ambos do PT, o grupo do atual prefeito Vitor Valim (PSB) irá definir uma candidatura para substituí-lo na corrida eleitoral. Valim afirmou por meio de transmissão ao vivo no início deste ano que não iria concorrer. Ele perdeu a filha Sofia Valim, de 19 anos, em 9 de dezembro de 2023.

Salmito Filho e Lia Gomes foram nomes aventados para substituí-lo na corrida eleitoral, conforme publicado por O POVO em 9 de janeiro.

“Hoje recebi vários telefonemas de pessoas de Caucaia falando sobre meu nome para suceder o prefeito Valim. Penso que o atual prefeito é o melhor nome para continuar o trabalho que vem realizando e agradeço a lembrança do meu nome para gerir uma cidade tão importante e querida como é Caucaia”, publicou Lia em rede social.

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito elogiou o trabalho de Valim. Mesmo quando Valim integrava o grupo de Capitão Wagner (UB), de oposição ao então governador Camilo Santana (PT), eles tinham proximidade e demonstravam afeição mútua.

“Respeito a sua decisão, admiro o seu desapego ao poder, agradeço o apoio para deputado estadual na eleição de 2022 e honrado em ser parceiro de um projeto que prioriza a população de Caucaia na boa parceria com lideranças como Elmano, Camilo e Cid", disse Salmito.