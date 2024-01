Lula diz que Elmano tem que ser melhor ou pelo menos igual a Cid e a Camilo

Foto: Aurélio Alves Elmano de Freitas com Lula em evento na Base Aérea de Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou nesta sexta-feira, 19, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com os ex-chefes do Executivo estadual Cid Gomes (migrando do PDT ao PSB) e Camilo Santana (PT).

Na ocasião, o presidente fez o governador levantar no palco e declarou: "Eu tenho certeza que o Elmano tem uma tarefa muito maior do que a minha, porque para eu fazer um bom governo, eu só tenho que ser melhor do que eu mesmo. Agora, você [Elmano] para fazer um bom governo, você tem que provar que você vai ser melhor do que o Cid e melhor do que o Camilo, ou pelo menos igual", afirmou Lula, durante discurso do presidente na inauguração da pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), instalada na Base Aérea de Fortaleza.

Elmano, por sua vez, sorriu e, em seguida, voltou para o sua cadeira.

Durante a cerimônia, também foi lembrado pelo ministro da Educação. Após pedir uma salva de palmas para Elmano, Camilo agradeceu também ao parlamentar.

"Nós empenhamos R$ 50 milhões para o Governo do Ceará. Aqui eu quero pedir uma salva de palmas para o governador Elmano, que em nenhum momento, ao contrário... Agradecer também aqui e pedir uma salva de palmas ao senador e ex-governador Cid Ferreira Gomes, que tanto fez pela educação do Ceará".

Quem também destacou a atuação dos três governadores cearenses, foi o ministro da Defesa, José Múcio. "Isso que nós estamos inaugurando aqui é fruto de gestões responsáveis que vocês tiveram aqui no Ceará. Os governos que passaram por aqui nesses últimos 20 anos, começando com meu amigo Camilo, por Elmano, pelo senador Cid. Vocês investiram muito em educação. Esse projeto veio para cá por absoluta... Foi unanimidade a decisão, por mérito do Ceará", disse Múcio em coletiva de imprensa.

E seguiu: "O Ceará chegou num nível de educação absolutamente diferente do Nordeste. Vocês em vez de reclamar a falta de vento, estabeleceram um porto que vocês queriam chegar e vocês chegaram, enquanto os outros só estavam reclamando. E estou falando de pedaços do Brasil dos quatro pertences".

