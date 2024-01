Prefeito do Eusébio, Acilon quer ser candidato a vereador em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal ACILON Gonçalves, prefeito do Eusébio

A menos de nove meses das eleições municipais, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PL), disse que o pai dele e gestor municipal do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), pretende disputar ao cargo de vereador de Fortaleza. “Ele tá doido pra ser vereador de Fortaleza, está só vendo a legalidade jurídica para isso”, disse durante evento de inauguração da pedra fundamental do ITA no Ceará.

No que se refere ao partido político, Bruno explicou que Acilon ainda está negociando. “Ele é um cara que é amigo de todo mundo e tem conversado com todos os amigos para escolher a melhor opção para Fortaleza”.

"Tenho conversado com muitos amigos e lideranças de Fortaleza e todos comentam sobre a importância dessa eleição de 2024. Irei transferir meu domicílio eleitoral para Fortaleza nas próximas semanas. Vou consultar os advogados e saber da viabilidade legal dessa pré-candidatura. Vale salientar que não irei pedir afastamento da gestão municipal do Eusébio", esclareceu Acilon ao O POVO.

Bruno também comentou que pretende se candidatar à reeleição, no entanto, ao ser questionado se permanecerá no PL, ele comentou que ainda não decidiu a legenda, mas que recebeu propostas de outras siglas, como PRD. Sobre isso, ele afirmou que recebeu “alguns convites maiores”, mas que “não é bom falar agora”.

Quando questionado sobre os candidatos à vice-prefeitura, ele afirmou que a chapa mudará automaticamente, uma vez que o atual vice-prefeito, Agenor Cavalcante Mota, já está no seu segundo mandato.

“O vice já foi reeleito duas vezes e não pode, então terá um novo vice”, seguiu. “ Estamos trabalhando o arco de alianças ainda”, acrescentou.

