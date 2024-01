PT se reúne, forma grupo de trabalho e tenta evitar crise

Foto: Reprodução/Twitter Elmano de Freitas Elmano fez balanço de um ano da gestão em reunião do PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) já iniciou as atividades de um grupo de trabalho inicialmente voltadas à composição da chapa dos candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Há reunião programada para esta segunda-feira, 22. "E, na quinta, teremos a promissora reunião dos pré-candidatos à Câmara", disse Guilherme Sampaio, presidente do PT de Fortaleza e um dos pré-candidatos do partido à Prefeitura da Capital.

O PT também se reuniu no sábado, 20, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza. A reunião do diretório estadual começou com apresentação feita pelo governador Elmano de Freitas sobre ações do Governo do Estado no primeiro ano. Foi formado também grupo de trabalho para avaliar o cenário em todo o Estado.

Em Fortaleza, há cinco pré-candidatos à Prefeitura: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins.

"Nesse momento, estão em curso conversas entre as correntes políticas do PT, entre as lideranças e pré-candidatos, no sentido de aprofundar a análise da conjuntura dessas eleições com vistas a um consenso progressivo. Esperamos concluir esse processo até março", afirmou Guilherme.

A meta de consenso se dá num contexto de acirramento da disputa. No episódio mais recente, Luizianne não compareceu a evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Base Aérea de Fortaleza, na sexta-feira, 19, sob alegação via assessoria de imprensa de "violência política". A deputada argumentou ter sido impedida de subir ao palco em evento anterior com Lula em Fortaleza, em 12 de maio do ano passado, organizado pelo Ministério da Educação, dirigido pelo ministro Camilo Santana (PT).

O Palácio do Planalto informou que todos os deputados federais do Estado em que há evento com Lula são convidados do governo e têm lugar reservado. "Ela foi convidada e teria lugar no palco se tivesse comparecido", informou o governo em nota, informando não ter informações sobre a ausência de Luizianne na sexta. Evandro, próximo a Camilo, subiu ao palanque de Lula.

Embora petistas evitem tratar do assunto em público, reservadamente há temor de escalada da situação entre Luizianne e, principalmente, Camilo.

"Realmente, se avizinha uma crise sem tamanho, pelo que tenho conversado. Realmente, já há no meio das principais lideranças o entendimento de que há uma crise se avizinhando. A tarefa é mitigar danos para fazer com que o debate exista sem ameaças de competitividade depois", disse um graduado petista, segundo quem o potencial de cicatrizes decorrentes de uma disputa por prévias é grande.



Se não houver consenso e nenhum pré-candidato tiver maioria de dois terços do diretório municipal, encontro municipal será convocado para definir o impasse no voto.