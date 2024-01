Evandro crê em consenso sobre candidato e quer união contra bolsonarismo

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão, presidente da Assembleia, no Jogo Político

Se depender da pré-candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza, o debate interno atravessado pelo PT não esquentará. Convidado em edição especial do podcast Jogo Político, do O POVO, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará não demonstrou interesse de sair ao confronto contra a também pré-candidata Luizianne Lins (PT), pelo contrário.

Ele elogiou o legado da gestão de Luizianne Lins (2005-2012) e afirmou que seu objetivo é de que a candidatura do PT seja fruto de consenso, não de disputa interna. "Eu aposto que nós possamos ter consenso, através do diálogo".

Ele garantiu que, se não for o escolhido, fará campanha para o pré-candidato que for apontado à missão de representar o PT na disputa em Fortaleza.

"Tenho um respeito enorme pela deputada Luizianne Lins. Acho que, nos seus oito anos à frente da Prefeitura de Fortaleza, ela deixou suas marcas, deixou um legado e reconheço", afirmou.

O presidente da Assembleia pregou unidade para lutar contra "os verdadeiros inimigos", ao citar o bolsonarismo e o fascismo. Evandro disse que não irá, "nutrir sentimentos ruins" e de embate com Luizianne.

"O momento é de todos nós nos juntarmos. As nossas diferenças nós temos e sempre teremos. Quando digo 'nós', não sou eu com ela, somos nós que fazemos parte de um projeto político, de um grupo que pensamos diferente em alguns momentos, mas na maioria das vezes convergimos em pensamentos e ideias".

O deputado destacou os inimigos que estão fora. "É o momento de nós estarmos unidos, de nós combatermos o fascismo, de nós combatermos o bolsonarismo, que não podemos esquecer que ainda exise e existe ainda com muita força".

E reforçou: "Vamos nos unir para que a gente possa para que, juntos, a gente possa enfretar nossos verdadeiros adversários".

Questionado sobre como reagirá caso a definição petista seja por outro nome que não o dele, Evandro respondeu que pedirá votos para qualquer dos companheiros de partido que são pré-candidatos e que venha a ser escolhido.

"Quero dizer que, em 2024, estou colocando o meu nome à disposição do meu partido. Caso eu não venha a ser o escolhido, eu irei não só empunhar bandeira, mas pedir voto para aquele que for escolhido dentro do meu partido, porque sou uma pessoa que acredito em projeto, não acredito apenas em pessoas", afirmou.

O PT tem cinco pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza: Evandro, Luizianne e ainda o ex-deputado Artur Bruno, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio e a deputada estadual Larissa Gaspar.

Apesar da disposição anunciada de fazer campanha para quem quer que seja a opção petista à Prefeitura de Fortaleza, Evandro aposta nas próprias chances.

"Vejo que nós temos boas possibilidades", projetou sobre o apoio que tem percebido entre os filiados. "Tenho respeito por todos (os pré-candidatos), mas imagino e creio que nós poderemos ter um bom número de militantes que possam estar conosco acreditando no nosso projeto", afirmou o deputado.

