Foto: FERNANDA BARROS Izolda Cela, secretária executiva do MEC

A ex-governadora Izolda Cela irá se filiar ao PSB no domingo, 4, no mesmo evento que irá receber o senador Cid Gomes e outros prefeitos ligados a ele. Hoje número dois do Ministério da Educação, ela estava sem partido desde 2022, quando saiu do PDT após Roberto Cláudio ser escolhido candidato da sigla ao Governo do Ceará.

A foi confirmada pelo presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana. No mesmo dia de sua filiação, desembarcam na sigla Cid e"grupo numeroso de prefeitos".

Na época em que deixou o PDT, Izolda pretendia concorrer à reeleição como governadora. Em disputada interna, o ex-prefeito de Fortaleza acabou sendo o escolhido, o que aprofundou o racha na sigla e com o PT, que lançou candidatura própria. Izolda deixou a sigla, Elmano de Freitas (PT) foi escolhido candidato e recebeu apoio de diversos prefeitos que se desfilaram do partido para apoiar a candidatura petista. Elmano venceu em primeiro turno.

Com a ida de Camilo para o MEC, Izolda foi convidada para ser secretária-executiva na pasta, reproduzindo a dobradinha que aconteceu na gestão estadual por anos. Ela estava sem partido desde a saída do PDT, mas agora é cotada para disputar tanto em Sobral como em Caucaia. Na "Princesa do Norte", ela foi ventilada como uma possibilidade por ser natural do município, com seu título inclusive sendo vinculado à cidade.