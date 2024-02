Izolda Cela se filiará ao PSB com grupo de 40 mulheres, em grande ato político

Foto: Samuel Setubal IZOLDA CELA deixou PDT em agosto de 2022 e estava sem partido desde então

Um grupo de 40 mulheres se filiará ao PSB junto com a ex-governadora Izolda Cela. A informação foi dada pelo presidente estadual da sigla socialista, Eudoro Santana, em entrevista ao O POVO nesta quarta-feira, 31.

"Izolda vai se filiar com um grupo de 40 mulheres. Nós vamos ter um ato de filiação conjunta de 40 mulheres em apoio à Izolda, à vinda dela. Isso é uma coisa simbólica. Vão se filiar 40 mulheres, de Fortaleza, do interior", disse o pai do ministro Camilo Santana.

Eudoro acrescentou: "Isso está sendo organizado pelo bloco de mulheres, pela coordenação de mulheres. Tem [mulheres] de vários partidos ou que não tinham partido nenhum". Além disso, o presidente do PSB cearense afirmou que "há outras filiações que serão anunciadas", contudo elas ainda estão sendo fechadas.

A filiação do grupo feminino acontece no mesmo dia da migração do senador Cid Gomes e "um grupo numeroso" de prefeitos que saíram do PDT. Pelo menos 43 gestores de Executivo municipal já começaram a deixar o PDT após o rompimento do partido e da decisão da ala cidista de ir para o PSB. Nem todos, no entanto, seguem para a sigla, principalmente tendo em vista contextos locais. Pelo menos cinco prefeitos que estavam no PDT decidiram se filiar ao PT, mesmo caminho seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

Hoje número dois na hierarquia do Ministério da Educação (MEC), Izolda ocupa a secretaria executiva, como braço direito do ministro Camilo Santana. Ela estava sem partido desde 2022, quando saiu do PDT após Roberto Cláudio ser escolhido candidato da sigla ao Governo do Ceará.

Atualmente, Izolda é mencionada como opção para disputar tanto em Sobral como em Caucaia. Na "Princesa do Norte", a ex-governadora foi ventilada como uma possibilidade por ser natural do Município, onde tem domicílio eleitoral. Foi também primeira-dama — é casada com o ex-prefeito Clodoveu Arruda (PT).

Na época em que deixou a legenda pedetista, Izolda era governadora, pois havia assumido o cargo em abril de 2022, quando Camilo Santana se desincompatibilizou para concorrer a senador. Ela pretendia concorrer à reeleição à frente do Poder Executivo estadual, mas, em disputada interna, o ex-prefeito de Fortaleza foi o escolhido. O resultado foi o estopim para o racha dentro da sigla que só se aprofundou desde então e tem como desfecho a saída de vários dos principais líderes do partido. Provocou também rompimento com o PT.

Sob liderança de Camilo, os petistas lançaram Elmano de Freitas a governador, com apoio de dissidentes pedetistas. O candidato foi eleito no primeiro turno e Roberto Cláudio terminou na terceira colocação.

Com a ida de Camilo para o MEC, Izolda foi convidada para ser secretária-executiva na pasta, reproduzindo a dobradinha que aconteceu na gestão estadual por anos.

O grupo que chega ao PSB decidiu deixar o PDT por defender o apoio do partido ao governador Elmano de Freitas. A ala liderada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio adota postura de oposição. Presidente nacional da legenda, o deputado federal André Figueiredo diz que a posição é de independência em relação à gestão estadual.

No plano federal, PT e PDT são aliados no governo Luiz Inácio Lula da Silva.