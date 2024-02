Eudoro diz que tendência é Cid sucedê-lo na presidência do PSB

Foto: Divulgação PSB de Eudoro Santana é destino do grupo de Cid Gomes

O presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, afirmou que a tendência é o senador Cid Gomes (de saída do PDT) ser o sucessor dele na presidência estadual do partido.

"Eu acredito que essa é uma tendência, até porque a minha presença é mais uma presença travessia, né? Até em razão da minha idade. Estou dando uma contribuição para levar o partido ao seu campo de atuação histórica, [mas] não tenho dúvida. Vejo como possibilidade", disse o dirigente partidário, de 87 anos.

Questionado sobre a recepção do grupo, Eudoro afirmou que o primeiro passo será realizar um diálogo para definir os rumos partidários. "Primeiro, vamos organizar o partido em nível municipal. Fazer os diretórios municipais. Em seguida, vamos fazer o diretório estadual".

Eudoro é nome histórico do PSB e participou da reorganização do partido no Ceará após a ditadura militar. Ele já havia sido presidente do PSB no Ceará por seis anos. Deixou a legenda em 2002, quando a sigla decidiu lançar Anthony Garotinho a presidente da República. Eudoro e o grupo saíram para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que foi eleito.

O pai de Camilo Santana retornou ao PSB e, em 2023, assumiu a presidência estadual. O objetivo anunciado foi realinhar o partido com a linha tradicional, após anos de turbulência, no qual o partido passou por vários comandos e diferentes linhas. Nas eleições de 2022, o PSB se alinhou a Roberto Cláudio na eleição para governador. Com Eudoro no comando, aderiu à base do governo Elmano de Freitas (PT).

O senador Cid Gomes, por sua vez, já foi do PSB, partido no qual ingressou em 2005 e pelo qual foi eleito governador em 2006 e reeleito em 2010. Ele e o grupo deixaram a legenda em 2013, em função da decisão do então presidente nacional Eduardo Campos se lançar candidato a presidente da República. Nas eleições de 2014, Cid e o grupo político apoiaram a reeleição da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Cid e o grupo, na época, foram para o Pros. Desde 2015 estavam no PDT.