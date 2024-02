Após troca no IJF, Sarto quer anunciar hoje mudanças em secretarias: "Ajuste fino"

Foto: FÁBIO LIMA PREFEITO José Sarto por trás do plenário na Câmara Municipal

No último ano de mandato e prestes a entrar numa campanha de reeleição, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), faz mudanças na equipe. Com objetivo anunciado de aprimorar a gestão, mas sem desconsiderar aspectos políticos, do chefe do Poder Executivo municipal pretende anunciar as substituições ainda nesta sexta-feira, 2. A oficialização, porém, depende de acordo na negociação salarial com os professores.

Uma primeira alteração, numa área particularmente sensível, já é conhecida. Trata-se da troca do superintendente do Instituto José Frota (IJF), mais importante hospital municipal. O médico Daniel de Holanda foi exonerado e no lugar dele assumiu o cirurgião-dentista José Maria Sampaio Menezes Júnior. A substituição foi noticiada pelo jornalista Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical, na página 2 do O POVO.

A mudança surpreendeu até aliados do prefeito e teve ingredientes políticos. Mas Sarto, ao participar da abertura dos trabalhos na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 1º, explicou a decisão pelo aspecto administrativo.

"Quarto ano de gestão demanda celeridade bem maior que os anos anteriores. Nós vamos fazer mudanças, que eu devo anunciar, se não amanhã (hoje), por conta da pauta prioritaria da categoria da educação", explicou o prefeito, ao justificar que pretende fazer o anúncio após chegar a acordo com os profissionais da educação, que estão em greve.

"Se houver pacificação em torno da proposta que iremos apresentar (aos professores), eu vou anunciar mudanças na Prefeitura".

O prefeito falou sobre a razão das mudanças: "O ajuste fino para dar maior celeridade nesse quarto ano de gastão. O ajuste fino que em algumas pastas, secretarias, eu devo anunciar mudanças, talvez amanhã (hoje), a depender da evolução da educação, que nós estamos priorizando".

Ele reforçou que a troca no IJF fez parte desse processo. "O ajuste fino da gestão. não será só o IJF, nós teremos outras mudanças, em outras secretarias. É um ajuste fino para, jo quarto ano, a gente dinamizar a gestão".

Sarto já havia antecipado que faria trocas no secretariado ao participar, no fim do ano passado, do podcast Jogo Político, do O POVO. "Eu acho que a gente deve ter algumas mudanças para fazer ainda mais a sintonia ficar finíssima", disse em dezembro.

Na ocasião, ele falou, entretanto, que seriam poucs mexidas. "Nós já estamos jogando por pensamento, aí a tabelinha, a gente tem que fazer um jogo agora por adivinhação. Cada jogador que for colocado na sua posição vai ter que imaginar qual é a ideia do outro. Então vão ter algumas mudancinhas".

Ele disse que não mexeria, porém, nas secretarias da Saúde e da Educação. "Até porque são duas pastas que estão dando um resultado fantástico", justificou na ocasião.

Porém, ao começar as trocas por um órgão-chave como o IJF, um dos maiores orçamentos municipais, de grande visibilidade e impacto para a cidade, o prefeito demonstra que as medidas anunciadas podem ser mais significativas que meras "mudancinhas". (Com informações de Thays Maria Salles)