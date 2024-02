Camilo rebate fala de Tasso: "Vindo dele, parece piada"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

O ministro Camilo Santana (PT) rebateu neste domingo, 4, fala do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) em que o tucano diz que o petista teria "todas as características" de um "coronel". "Vindo dele, parece piada", afirmou o ministro da Educação. A fala de Tasso ocorreu na última sexta, 2, durante evento de lançamento do novo pacote de investimentos da Prefeitura de Fortaleza. "Esse sistema que está montado aqui no Ceará está mais antigo e mais no sentido autoritário do que no tempo dos coronéis. Você vê uma montagem toda em cima de amigos, de correligionários, parentes", disse o tucano.

"No meu tempo tinha 15 a 16 secretárias, hoje tem 36 secretárias para entregar a amigos, correligionários, parentes. E o dinheiro do Estado vai embora", diz ainda Tasso, que criticou mais diretamente a presença de parentes de Camilo na estrutura de poder do Ceará. "O pai é uma coisa, a mulher é outra, o irmão é outra, e assim por diante".

Camilo evitou comentar longamente as críticas de Tasso, mas, questionado pela imprensa durante ato de filiação de Cid Gomes ao PSB, acabou rebatendo o ex-aliado, destacando que não possui relação com mudanças ou indicações na estrutura do governo: "Não sou mais o governador. Só tenho a dizer que parece piada", afirma.(Carlos Mazza)