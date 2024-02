Após migração em massa, grupo de 10 prefeitos ficam no PDT; veja lista

Foto: AURÉLIO ALVES  André Figueiredo, Carlos Lupi, Flávio Torres e José Sarto em ato no PDT Ceará

Após migração em massa de 40 prefeitos que saíram do PDT para o PSB junto com o senador Cid Gomes, a sigla pedetista seguirá com 10 gestores de Executivo municipal no Ceará. A informação foi dada ao O POVO pelo presidente do diretório estadual, o ex-senador Flávio Torres, nesta segunda-feira, 5.

Inicialmente, de acordo com o dirigente, uma das prefeituras ainda estava com a filiação indefinida. "Estamos conferindo a situação do prefeito de Pacajus". Bruno Figueiredo, que retomou a gestão após decisão judicial, saiu na lista de gestores que migraram para a legenda socialista. Em seguida, Torres confirmou que o gestor foi para o PSB.

Prefeitos do PDT:

Antonio Filho, de Antonina do Norte Zico, Baixio Roberlandia Ferreira, Guaramiranga Deda Pereira, Farias Brito Renê Vasconcelos, Ubajara Cícero de Deus, Araripe Thiago Campelo, Aracoiaba José Sarto, Fortaleza Edezio Sitonio, Coreaú Antonio Martins, Cariré

André Figueiredo, presidente interino do PDT nacional e deputado federal, explica que a situação do Ceará é "evidentemente um desafio maior". "Nós éramos o maior partido do Estado em números de prefeitos. Hoje, continuamos sendo o maior partido em termos de números de cearenses que administramos, até por conta de que a Prefeitura de Fortaleza realmente é muito grande", disse o dirigente.

E continuou: "Ficamos com 10 prefeitos filiados ao PDT. Esperamos que tenhamos um número significativo de candidaturas para que possamos fazer com que o PDT volte a crescer, mas sempre com essa premissa de que a gente não quer mais inchar, a gente quer, acima de tudo, um PDT como sempre teve: história, bandeiras e compromisso com população cearense".

Na oportunidade, Figueiredo informou que a reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto, é prioridade não apenas a nível estadual, mas nacional, e que o gestor "é o número um" dentro da sigla para disputar o Paço da Capital cearense.

"Nós estaremos, claro, lutando para que o principal prefeito que temos no Brasil, que é o Sarto, do município mais importante que é Fortaleza, né? Que nós possamos reelegê-lo e isso é uma prioridade não apenas do estado do Ceará, mas uma prioridade nacional do PDT. Ele é o número um dessa nossa luta e teremos até julho para cada vez mais fortalecer a reeleição do nosso prefeito", finalizou.

A debandada de prefeitos do PDT começou ainda em 2022, durante as eleições para Governo do Estado, quando uma parte dos gestores decidiu apoiar a candidatura de Elmano de Freitas (PT), em detrimento do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que também disputava o Palácio da Abolição.

O esvaziamento da sigla culmina agora com a chegada de Cid Gomes ao PSB, que negociou com dezenas de prefeitos ao longos das últimas semanas antes do evento de filiação, realizado no último domingo, 4.