Após agressões, vereadora entra com ação contra PDT e pede medida protetiva contra suplente

Foto: FÁBIO LIMA VEREADORA Enfermeira Ana Paula protagonizou momentos de agressão na CMFor

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) afirmou, nesta terça-feira, 5, que está entrando com uma ação judicial por violência política de gênero contra o partido ao qual é filiada. Ela se disse perseguida e usada na sigla.

A parlamentar, que protagonizou momentos de agressão na Câmara Municipal de Fortaleza, ainda afirmou estar movendo um pedido de medida protetiva contra o suplente de vereador Juninho Aquino (União Brasil), agredido por ela.

“Entrei na Justiça. Estou entrando com uma ação de violência política de gênero contra o partido PDT e alguns atores aqui na casa. Também estou com um pedido de medida protetiva contra o suplente de vereador, que não tinha porque estar aqui na casa, tendo em vista que outras pessoas, como os professores, não tiveram a entrada permitida”, disse ao O POVO.

Segundo Ana Paula, essa “permissão” de Aquino só ocorreu pela "parcialidade da mesa diretora da Casa, que não consegue separar a posição partidária dos julgamentos da Câmara". “O que se tem aqui na Câmara é que o pau que se dá no Francisco não se dá no Antônio. Precisamos ser o mais imparcial possível e temos tido uma grande dificuldade da mesa diretora em ter essa imparcialidade”, disse, afirmando que não recebeu nenhum convite do presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT) para discutir a agressão.

O episódio de violência ocorreu durante a retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na última semana. Na ocasião, professores e profissionais da saúde protestaram pedindo reajuste salarial ao prefeito José Sarto (PDT), presente na solenidade.

Uma primeira agressão, à vereadora Cláudia Gomes (PSDB), ocorreu quando Ana Paula protestava diante de Sarto e Gardel tentava tirá-la de lá. Cláudia se envolveu no tumulto e Ana Paula a empurrou no rosto.

Em seguida, a sessão foi suspensa e outro tumulto começou na antessala da Câmara. Vídeos mostraram a Ana Paula agredindo Juninho Aquino com tapas e socos. De acordo com o suplente de vereador, a parlamentar teria caído e, em seguida, insinuado de que teria sido empurrada por ele.

Em entrevista coletiva minutos depois, Ana Paula alegou “adoecimento mental” pela perseguição política que sofre na CMFor. Ela ainda disse que Juninho havia “filmado suas roupas íntimas” .“Estou de saia, como vocês podem ver, e o cara estava filmando minha calcinha. Eu não posso ser conivente com isso. Filmar minha calcinha eu não permito. Quem estava ali viu que minha calcinha apareceu e ele estava me filmando”, comentou.

Vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) bateu no suplente de vereador Juninho (União Brasil). Ela argumenta que, na confusão, caiu e ele a filmou, captando a roupa íntima. Muita tensão no retorno da Câmara pic.twitter.com/QedcYUbWRH — Jogo Político (@jogopolitico) February 1, 2024

“Cláudia Gomes está sendo usada por homens dessa casa”

Além de Juninho, Ana Paula comentou sobre Cláudia Gomes, empurrada pela vereadora pedetista. A pedetista comentou que a considera uma “vítima do machismo e do sexismo”, por estar “sendo usada por homens da Casa Legislativa”.

“As imagens são muito claras. Ela sai do lugar dela para defender o vereador Gardel [Rolim], quando na verdade ela deveria ter saído para defender a vereadora do mesmo gênero dela. Ela é uma vítima, está sendo usada por homens dessa casa que não tiveram coragem de me enfrentar e usaram uma mulher, assim como quiseram me usar diversas vezes dentro do PDT”, disse.

Ana Paula se refere à ocasião na qual segurava um cartaz em direção Gardel Rolim. O presidente da Casa, em determinado momento, havia se colocado entre a vereadora e o prefeito José Sarto, que estava na tribuna. Cláudia tentou retirá-la dali, recebendo um empurrão de Ana Paula no rosto. A vereadora tucana se disse “abalada” com a situação, afirmando que tomará providências.



Nesta terça-feira, Cláudia Gomes não estava presente na sessão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Gomes (@claudinhagomesver)

Paulo Martins pede tranquilidade

Em nome da mesa diretora, o vereador Paulo Martins (PDT) pediu, durante a abertura da sessão desta terça-feira, 6, cautela a todos os vereadores da Casa. Ele ainda citou que a mesma orientação havia sido passada no colégio de líderes no dia anterior.

"Gostaria de pedir aos vereadores como a gente conversou ontem no colégio de líderes, na reunião da mesa, que atentem ao regimento interno para podermos prosseguirmos com tranquilidade. Sem nenhum problema", disse.

O parlamentar acrescentou, afirmando que a Câmara é "um local de solução e não de promoção de conflitos". "A gente sabe que é um ano eleitoral, mas precisamos manter o respeito."

Com informações da repórter Thays Maria Salles