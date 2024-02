Fusão do Patriota com PTB, PRD de Fortaleza filia pré-candidatos para 2024

Foto: Divulgação/PRD Ao todo, o ato do PRD, realizado no Hotel Oásis, na Beira Mar, contou com a adesão de 37 políticos

O PRD, sigla criada em 2023, com a fusão do PTB e do Patriota, lançou uma chapa de pré-candidatos a vereador para as eleições de 2024 em Fortaleza. Ao todo, o ato, realizado nessa quarta-feira, 7, no Hotel Oásis, na Beira Mar, contou com a adesão de 37 políticos. A legenda integra a base aliada ao prefeito José Sarto (PDT).

Segundo o presidente do partido no Ceará, o vereador Michel Lins, a alta procura pela legenda recém-criada se deve a dois fatores. O primeiro seriam acordos a serem cumpridos antes e após as eleições com os novos filiados.

Além disso, ele frisa o impacto da diminuição no número permitido de vagas permitidas por partido. “Caiu de 65 para 44 neste pleito, é importante não deixar para última hora e se filiar logo para garantir a vaga na chapa para 2024, seja em qual partido for”, disse.

Para o vereador, a mudança faz com que os candidatos se movimentem para a filiação em um mesmo partido, para não correrem o risco de virarem “buchas para os grandes”. "Esse jogo eleitoral mudou! E se você pegar os dados da última eleição vai ver que menos de 70 candidatos tiraram entre 2 a 4 mil votos. Ou seja, não é nada inteligente essa turma se dividir em vários partidos diferentes, pois se fizerem isso serão apenas as famosas buchas para os grandes”, afirmou.

Segundo ele, a estratégia do PRD é firmar a maior parte desses candidatos menores nos quadros do partido, a fim de “oportunizar e eleger novamente de 3 a 4 vereadores(as) que têm menos estrutura, ou quase nenhuma, e que consecutivamente tirarão menos votos”. “A única chance dos candidatos menores terem sucesso é estarem juntos em um mesmo partido", defendeu Michel Lins.

Estratégia do PRD

A criação do PRD foi aprovada em 2023, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), depois de quase um ano do anúncio da nova legenda. A necessidade de um novo partido surgiu após Patriota e PTB não alcançarem a cláusula de barreira nas eleições de 2022.

Durante a primeira reunião da sigla em Fortaleza, em 11 de novembro, ocorreu a posse de presidentes municipais do PRD de 54 cidades cearenses. Em Fortaleza, a legenda apoiará a reeleição do prefeito José Sarto.

Com a filiação dos vereadores, a sigla segue seu plano estratégico de lançar chapas para o legislativo municipal de todas as cidades cearense onde houver uma instância partidária do PRD.