"Devemos retomar o potencial da parceria com África", diz Lula ao embarcar ao continente

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República VICE Geraldo Alckmin assume a presidência durante a viagem de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil deve retomar o potencial da parceria com o continente africano. O petista embarcou na tarde desta terça-feira, 13, rumo à África, onde cumprirá agendas durante a semana, em sua primeira viagem internacional em 2024.

"Embarco para o Egito nesta terça-feira de Carnaval. Na sequência, visito a Etiópia para a reunião da União Africana. Sempre trabalhando junto com o dr. Geraldo. O Brasil tem fortes relações históricas e culturais com o continente africano e devemos retomar o potencial dessa parceria", afirmou o presidente, em publicação no X, antigo Twitter.

Egito e Etiópia são países que recentemente aderiram ao Brics, bloco de emergentes formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que no início do ano recebeu novos membros como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.

Lula embarcou da Base Aérea de Brasília por volta das 14 horas desta terça-feira. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assumirá o exercício da presidência com Lula fora do País, acompanhou a partida. Nas redes sociais, Alckmin postou uma foto em que aparece de mãos dadas com Lula em frente ao avião da Presidência da República.

O presidente brasileiro terá compromissos no Egito nesta quarta-feira, 14, e na quinta, 15. Lula tem agenda marcada com o presidente Abdel Fattah El-Sisi. Também está prevista uma possível visita à Liga Árabe, grupo de países árabes que tem sua sede no Cairo.

Depois, o petista viajará para Adis Abeba, capital da Etiópia, onde participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

O Itamaraty informou ter interpretado o convite como um reconhecimento da prioridade que Lula vem imprimindo à política externa no que diz respeito à África.

Além do presidente brasileiro, devem participar da assembleia, como convidados, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A expectativa do Itamaraty é que Lula se reúna com ambos durante os dias 17 e 18 de fevereiro

Esta será a segunda viagem de Lula ao continente africano durante o terceiro mandato. Em agosto de 2023, o petista visitou países como África do Sul, onde participou de uma cúpula do Brics, e Angola.