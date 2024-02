Políticos cearenses entram na onda do estilo "nevou" para curtir o Carnaval

Foto: Reproduçaõ: Instagram Políticos cearenses curtem Carnaval com muita festa e até "nevou" no cabelo

O Carnaval chegou também para a política cearense: prefeitos, deputados e vereadores curtiram a folia e entraram no clima da tradicional festa do país. Alguns aderiram ao tradicional “nevou”, estilo que consiste em descolorir o cabelo, muito usado durante os dias de folia.

Foi o caso dos prefeitos Flávio Filho (PT), de Amontada, Herberlh Mota (Podemos), de Baturité, Bel Júnior (PP), de Senador Sá, e do deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT). Quem "inaugurou" o movimento entre os políticos foi o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Outros políticos cearenses preferiram a discrição. O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e o governador Elmano de Freitas (PT) concentraram suas publicações em informações sobre as fortes chuvas em Fortaleza e abastecimento de energia em bairros da cidade. O ministro Camilo Santana (Educação) e o senador Cid Gomes (PSB) foram outros que não registraram a estadia durante o Carnaval.

A família Bismarck é uma das que mais tem aproveitado o Carnaval. Além de Guilherme, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) e o prefeito do Aracati, Bismarck Maia (Podemos), aproveitaram a tradicional festa da cidade. Com direito a mela-mela e muita alegria em cima dos trios elétricos embalados por Ivete Sangalo, Mari Fernandez, Henry Freitas e Xand Avião

Outros políticos preferiram a tranquilidade e calmaria com a família, foi o caso do prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que publicou foto ao lado da esposa, Juliana Fiuza e da filha Maria. O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, foi outro que preferiu curtir o feriado com a família.

Quem também aderiu ao Carnaval com a família foi a deputada estadual Dra. Silvana (PL), junto ao marido e deputado federal Dr. Jaziel (PL) e outros parentes. A escolha do casal foi pela praia de Bitupitá, no município de Barroquinha, no litoral oeste do Ceará.

O vereador de Fortaleza Júlio Brizzi (PDT), por sua vez, se juntou à folia no Carnaval do Aracati, participando do tradicional Bloco do Reggae em Canoa Quebrada. O mesmo fez a colega de partido, Enfermeira Ana Paula, que acompanhou de perto o cantor Matheus Fernandes arrastar uma multidão na “Avenida do Carnaval”.

Políticos também curtiram o Carnaval em Fortaleza, na última segunda-feira, 12. O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) curtiu os shows de Solange Almeida e Criolo no Aterrinho da Praia de Iracema. A vereadora Adriana Almeida (PT) escolheu a Praça da Gentilândia, no Benfica, para curtir a noite de Carnaval.

Teve gente viajando para fora do Estado para curtir a folia. O deputado estadual Missias Dias (PT) foi a Olinda participar do Bloco Sem Terra, ao lado de figuras como a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e do senador Humberto Costa (PT-PE). Enquanto isso, a companheira de partido e também deputada estadual Larissa Gaspar viajou até Palmácia para aproveitar o Carnaval da cidade.