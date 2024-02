Forquilha: Blocos de prefeito e ex-prefeito fazem pancadaria em Carnaval e políticos trocam acusações

Foto: Reprodução OS DOIS políticos (de boné) estavam no meio da confusão

Os ânimos se exaltaram entre políticos no Carnaval de Forquilha, a 316,1 km de Fortaleza. Edinardo Filho (PSB), atual prefeito do município, e Gerlasio Loiola (PT), ex-prefeito da cidade, protagonizaram momentos de agressão no meio da multidão. Com a repercussão de um vídeo do momento, ambos foram a público e trocaram aucsações.

Edinardo e Gerlásio integravam bloquinhos de Carnaval diferentes, que acabaram se encontrando em uma rua na terça-feira, 13. Começaram empurrões e gritos e houve intervenção da Polícia Militar, com uso de força.

Antes disso, havia sido encaminhado um termo ao Ministério Público do Ceará (MPCE) que proibia os blocos de utilizarem o Carnaval para propaganda política e também de se deslocarem em cortejo, o que, neste último caso, acabou não ocorrendo.

No vídeo, não se pode visualizar bem o que aconteceu e as versões divergem. Ao se esbarrarem, o ex-prefeito afirma ter sido “agredido e oprimido” pelo atual gestor e a primeira-dama, Jamilly Rodrigues.



“Fomos oprimidos por uma senhora e um senhor que não são daqui, mas se acham donos de Forquilha. Mas eles podem ficar tranquilos que nunca vamos desistir do município. E não adiantar nos oprimir e mesmo nos agredir. Porque, sim, fomos agredidos”, diz Gerlásio, por meio de seu perfil nas redes sociais.

O ex-gestor ainda cutucou Edinardo, comentando que ele “podia nevar, mas jamais conquistaria o coração dos forquilhenses”, se referindo ao cabelo platinado do prefeito, que seguiu tendência iniciada pelo gestor de Recife, João Campos (PSB), do mesmo partido de Edinardo.

Em resposta, o prefeito declarou exatamente o contrário. Segundo ele, a agredida foi a primeira-dama, que é "frequentemente vítima" de ataques do opositor.

“Chegando agora em casa depois de mais um dia de Carnaval do nosso município e me deparo com um vídeo do ex-prefeito querendo se vitimizar. Não cola mais isso. E foi a primeira-dama que foi agredida! Não é a primeira vez que vocês agridem ela. Mas eu conheço o motivo do ódio e esse pavor. Ela é a maior primeira-dama de toda a história de nosso município”, relatou Edinardo, também nas redes sociais.

Apesar das acusações, ninguém ficou ferido. Em ano eleitoral, os dois devem ser opositores na disputa pelo cargo de prefeito do município. Enquanto Edinardo Filho tentará reeleição, Gerlasio Loiola tenta retornar ao posto que ocupou durante oito anos (2012-2020).