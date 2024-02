Guimarães confirma que Fernando Santana será candidato a prefeito de Juazeiro do Norte

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FERNANDO Santana é o atual vice-presidente da Alece

Principal articulador do PT no Ceará, o deputado federal José Guimarães (PT) confirmou ao O POVO que o deputado estadual Fernando Santana será o candidato do PT à Prefeitura de Juazeiro do Norte em 2024. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) disputará o comando do Executivo local contra o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

O atual gestor da terra do Padre Cícero, a cerca de 280 km de Fortaleza, ensaiou aproximação com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o ministro Camilo Santana (Educação), em quem disse ter votado para senador em 2022. Fernando foi elo entre Bezerra e Camilo em várias oportunidades. O movimento em direção aos petistas, contudo, não se traduzirá em apoio a ele em 2024.

"O PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha. A de Juazeiro é o Fernando Santana", confirmou Guimarães ao O POVO. As esposas de Camilo e Fernando Santana são irmãs. Fernando, concunhado de Camilo, já era considerado "plano A" do PT em Juazeiro do Norte, mas ele e seu entorno não tinham emitido sinais conclusivos sobre sua presença na disputa. Fernando tinha boa relação com Bezerra. O afastamento foi progressivo.

“Minha relação com ele sempre foi muito boa e positiva. O Glêdson só está confundindo a palavra acordo com desejo. Meu desejo era apoiá-lo e esse desejo era muito grande, mas vem diminuindo pela forma isolada com a qual ele quer fazer política. Eu acredito em forma coletiva, dialogada, mas eu respeito a forma dele trabalhar”, afirmou Fernando em agosto de 2023, que garantiu não falar sobre candidatura naquele ano.



E seguiu: "Faço política com decência, mas minha liderança é Camilo Santana e eu preciso que as lideranças com quem dialogo, dialoguem com Camilo. Se não forem aliados, que sejam pelo menos alinhados. Meu desejo era sempre apoiá-lo. Meu partido defende meu nome para uma eventual candidatura, mas não vou discutir candidatura esse ano”, disse à época.

Em 2024, durante passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Fortaleza para inauguração da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), o presidente do PT do Ceará, Antônio Alves Filho, o Conin, disse que o parlamentar era o "plano A" para Juazeiro.

“Fernando é o nosso nome para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Evidentemente que ele tem que querer, tem que aceitar. Então nosso primeiro esforço é pro Fernando ser nosso candidato, acreditamos que vai ser e isso unifica toda a base do governo no em Juazeiro do Norte”, afirmou

A ideia inicial de Fernando era presidir a Assembleia Legislativa do Ceará na hipótese de Evandro Leitão (PT), pré-candidato a prefeito de Fortaleza, deixar a Casa para disputar a eleição. O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovannni Sampaio (PSB), disse ainda em janeiro que a sigla socialista apoiaria em definitivo a pré-candidatura de Fernando no maior colégio eleitoral cearense fora da Região Metropolitana de Fortaleza.



"Estamos aqui juntamente com uma decisão interna do PSB de Juazeiro. Estamos prontos para a batalha, com muita tranquilidade, mas com muita consciência, escolhendo na base do governo o que existe de melhor para a disputa de 2024", disse Sampaio. Enquanto isso, Glêdson Bezerra tem conversas com o deputado federal André Figueiredo, do PDT, em busca do apoio a ele.

Em 2016, Camilo, natural do Crato, apoiou a eleição de Fernando Santana a prefeito de Barbalha. Ele perdeu a disputa para Argemiro Sampaio (PSDB).

Tamanho do eleitorado dos cinco maiores municípios do Cariri



Juazeiro do Norte: 185.601

Crato: 94.277

Barbalha: 49.337

Brejo Santo: 35.914

Missão Velha: 29.680

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE)