Maioria formaliza indicação de Landim como líder do PDT na Alece; diretório tentará reverter

Foto: José Leomar/Alece GUILHERME Landim é o mais cotado a ficar com a liderança do PDT

O deputado estadual Guilherme Landim (PDT) teve o seu nome indicado de forma oficial para continuar sendo o líder do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O memorando foi feito em reunião com os nove parlamentares da ala ligada ao senador Cid Gomes (PSB) e não teve rejeição dos demais. Além disso, o pedido mantém as duas vice-lideranças do PDT na Casa.

"Os outros quatro (deputados) não participaram. Mas nós externamos para eles, eles colocaram que, da parte deles, não haveria problema e que achavam que a melhor maneira era não tensionar. O momento é de não constranger ninguém", disse Landim.

Uma reunião entre os parlamentares do PDT com a comissão provisória que dirige o diretório estadual da legenda está marcada para a próxima sexta-feira, 23. Nela será discutida a manutenção da liderança de Landim ou não.

"O que defendemos é que não podemos também ser constrangidos. Espero que o partido entenda dessa forma, sem nenhum tipo de maior problema. Poderemos manter da forma como estava. Tem uma reunião marcada para sexta-feira, não sei se vai se manter. Entre os deputados e os membros da comissão provisória", disse o deputado.

O grupo de nove deputados estaduais dissidentes e próximos a Cid Gomes - que recentemente migrou para o PSB - aguarda parecer favorável da Justiça para poderem deixar a legenda sem a perda dos mandatos.

Os outros quatro deputados do PDT na Alece (Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho) defendem uma postura de independência ou de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Eles argumentam ainda que nenhum dos dissidentes deveria ficar com a liderança do partido do qual desejam sair.

Cláudio Pinho disse avaliar a manutenção da liderança com naturalidade, mas a discussão do partido é de que o posto é para se discutir pela sigla, e não da bancada.

"Sexta esperamos construir um consenso pra acabar com essa possível briga, porque aqui entre os parlamentares não existe. A convivência com todo o grupo é harmônica. Respeitamos a opinião um dos outros, inclusive a visão política, mas a direção do partido coloca que nove deputados pediram pra sair do partido", declarou.

De acordo com Pinho, a direção da comissão provisória entende que se os nove deputados pediram para sair do partido, então a liderança não deve ficar com eles. O parlamentar, porém, diz esperar um desfecho harmônico para a questão respeitando a independência.

"Então vamos ver o que vamos fazer pra não haver desavenças e que possamos continuar com essa harmonia e com a independência que temos", completou.



Colaborou/Ludmyla Barros - Especial para O POVO