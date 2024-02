A caminho do PSB, Enfermeira Ana Paula se coloca como vice em chapa para Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,01.02.2024:Ana Paula, vereadora, durante coletiva no Retorno da Câmara de vereadores.

A vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) anunciou nesta quarta-feira, 21, que deverá ingressar no PSB, partido presidido no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, seguindo os passos do senador Cid Gomes (PSB).

Embora o mais provável seja se filiar à sigla socialista, a vereadora afirma que tem no radar ainda outras possibilidades, visando as eleições municipais de 2024. "A gente provavelmente vai com o PSB, que é o grupo onde o nosso líder maior está indo. Mas eu ainda estou na expectativa de ter outras possibilidades na eleição", disse ao O POVO. Outro possível partido citado por ela é o Podemos, do prefeito do Aracati Bismarck Maia.

Além de mencionar os possíveis caminhos de seu futuro partidário, Ana Paula, aliada de Cid Gomes, disse existir acordo para que o seu nome seja colocado no posto de vice-prefeita em chapa para a disputa ao Paço. Sem dar detalhes de quais partidos estariam neste acordo, ela afirma que é mais de um convite.

"Tem alguns convites aí, majoritária como vice-prefeita, mas ainda tá no prazo de análise e o que deve ser, como Fortaleza quiser, a gente vai dar continuidade ao mandato de vereadora aqui na Casa", disse.

"Se eu for candidata a vereadora pelo PSB ou Podemos, e se vier o acordo para sair na vice, a gente também vai acatar e vai lançar o nosso nome para que a população possa avaliar nossas propostas e ter de fato uma construção de uma chapa propositiva que entenda a problemática de Fortaleza", finalizou.