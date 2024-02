Ato pró-Bolsonaro na Paulista terá trio elétrico, pulseira VIP e oração

Foto: Samuel Setubal De acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele utilizará o palanque para se defender "de todas as acusações que têm sido imputadas nos últimos meses contra a sua pessoa"

O ato pró-Bolsonaro, a ser realizado neste domingo, 25, envolve organização com dois trios elétricos, lista de oradores, oração inicial, além de acesso exclusivo a certos espaços, por meio de pulseiras VIP. A ser realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, o evento terá início às 15 horas e são esperadas cerca de 300 mil pessoas.

Essa estimativa do número e grande parte das informações sobre o evento foram dadas pelo pastor Silas Malafaia, um dos organizadores. Ele foi responsável diretamente por alugar os trios elétricos utilizados no evento, que serão posicionados em formato de ‘L’ na Avenida. O primeiro veículo tem capacidade para 70 pessoas e o segundo para 100.

O ex-presidente estará em cima de um deles, cujo acesso só será disponibilizado para os demais participantes com a apresentação de pulseiras VIP, distribuídas nesta semana pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Ao Uol, Malafaia disse que esta lista de acesso inclui governadores, senadores e 30 deputados federais. Os demais se dirigirão ao outro trio. Imprensa e assessores terão uma área reservada, na frente dos veículos.

A abertura do evento será marcada por uma oração da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. A seguir, virão os oradores, que incluem nomes, além de Bolsonaro, como o do próprio Malafaia, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do senador Magno Malta (PL-ES) e dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Além deles, haverá um convite ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O senador Rogério Marinho (PL-RN) também poderá falar caso compareça, segundo Malafaia.



Todos os discursos tendem a ser mais contidos, sem menções diretas a grandes opositores de Bolsonaro, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O uso de faixas e cartazes foi desaconselhado pelo ex-presidente.

De acordo com o ex-presidente, ele utilizará o palanque para se defender "de todas as acusações que têm sido imputadas nos últimos meses contra a sua pessoa", além de exaltar o Estado Democrático de Direito.