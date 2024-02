Em 1º abril de 2022, Barbalha testemunhou o penúltimo ato público da trajetória de Camilo Santana (PT) como governador do Ceará. Ao lado do ex-governador Ciro Gomes (PDT), o petista cratense inaugurou monumento de Santo Antônio, o franciscano português padroeiro do município. Em meio ao coro da marchinha em sinal de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — "olê, olá, Lula, Lula" —, Ciro não escondeu o desconforto. "Podem me humilhar na minha terra, aceito ser insultado na minha terra, podem continuar", reagiu. O presidenciável pedetista ainda não sabia, mas Camilo viria a ser mais um naquele aglomerado de caririenses a cerrar fileiras Ceará afora com o maior líder do PT.

Quase dois anos depois, Camilo e Ciro voltam a dirigir suas atenções ao Cariri na condição de adversários. O grupo comandado por Camilo e pelo governador Elmano de Freitas (PT) tem aliados instalados nas administrações de Crato, Barbalha e Brejo Santo. São os prefeitos Zé Ailton Brasil (PT), Guilherme Saraiva (PT) e Gislaine Landim (PSB), respectivamente.

Mas, o maior município da região, Juazeiro do Norte é administrado por Glêdson Bezerra (Podemos), que, se não disporá do apoio do PT, cujas apostas recaem sobre eventual candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT), estabelece diálogos com forças políticas de diferentes perfis para deter o avanço dos camilismo sobre a única cidade que ainda está sob controle da oposição.

O deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou que as conversações com Bezerra "estão avançadas", sem que o PDT trabalhe com nenhum outro horizonte eleitoral na cidade senão este. Ou seja, o PDT deve prestar apoio à gestão atual contra aquele que se anuncia principal adversário dela na disputa: Camilo e Elmano, representados por Fernando.

Naquele último dia como governador, Camilo Santana deu demonstração da relevância política da região, ao citar a primeira eleição dele para o Palácio da Abolição, em 2014. "Eu devo muito a vocês. Só ganhei a eleição de 2014 porque o Cariri me deu a vitória naquela eleição disputadíssima. Foi o Cariri que me elegeu naquela eleição", disse durante a inauguração do Centro Cultural do Cariri, em Crato. Naquela ocasião, no primeiro turno, ele teve grande desvantagem na Capital para o hoje deputado Eunício Oliveira (MDB). Situação que foi compensada pelos votos caririenses.

Para que se tenha noção numérica dos quatro territórios em disputa, eles concentram 492.203 habitantes, dos quais 330 mil estão aptos para votar. Principal articulador do PT no Ceará, José Guimarães afirmou ao O POVO que o "PT terá candidaturas fortes em Crato, Juazeiro e Barbalha", o Crajubar.

"Em Juazeiro, é o Fernando Santana. Crato, o prefeito Zé Aílton lidera o processo (da sua sucessão). Em Barbalha, é a reeleição do Guilherme Saraiva. Qualquer outro partido que tiver candidato, faz parte, é disputa. O PT tem 23 candidaturas competitivas e o PT, juntamente com o Camilo, vai vencer a eleição no Crajubar. É isso. Quem vai ter candidato eu não sei. Nossa prioridade no Crato, em Juazeiro e em Barbalha são três candidaturas do PT, inclusive em Juazeiro é o Fernando Santana", reforçou o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados.

Em conversa com O POVO, o cientista político Cleyton Monte explica que toda força política busca se afirmar a partir de sua base inicial. Ou seja, antes do camilismo se constituir como força política no Ceará, existe Camilo em particular, este uma liderança oriunda do Cariri.

Para Monte, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem-UFC), os cálculos municipais visam não somente um futuro mais imediato de 2024, mas também 2026, ano de eleição ao Governo do Ceará e ao Senado Federal. "Quando a gente acompanha a imprensa, o grande interessado na candidatura do Guimarães parece mais o Guimarães do que o Camilo. É fundamental ter bases aliadas a ele. É um grupo grande e vai ter outros prováveis candidatos", afirmou o pesquisador.

Juazeiro do Norte: disputa entre ex-quase aliados

Confirmado futuro candidato a prefeito de Juazeiro do Norte por José Guimarães (PT), o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Fernando Santana (PT), amortece a frase de tom conclusivo proferida pelo aliado, transformando-a numa lista de passos que entende que têm de ser dados até colocar-se em definitivo na disputa. Os primeiros, disse ao O POVO, são dialogar com Deus, com a população e com as lideranças políticas e comunitárias.

"Sobre atual gestão, não dialoga e muito menos se articula para fazer o que é preciso, muito especialmente na saúde", afirmou o petista. Embora não se diga pré-candidato, Fernando anunciou que a construção de um hospital municipal será a principal bandeira que empunhará.

"Independente de pré candidatura, de resultados em eleições, eu defendo que Juazeiro tenha uma estrutura hospitalar para atender sua população urgente e já entrei nessa defesa, solicitação e pedido. Juazeiro não tem avanço, tem um potencial enorme, uma terra de oportunidades para todos, porém, as políticas públicas do município são acanhadas, sem parcerias e muito menos diálogos, com isso não avança", disse Fernando. "Vou definir se serei ou não pré candidato, se for, irei me dedicar para formatarmos um projeto, se não for, irei defender um nome que faça isso acontecer", seguiu.

Glêdson afirmou ao O POVO que, para defender os interesses do município, bate à porta seja do presidente da República ou do governador do Ceará, independentemente de colorações partidárias ou inclinações ideológicas. Glêdson expressa abertamente a decepção com a ausência de apoio de Fernando.

"Agora, a questão político-eleitoral é uma questão que eu vou carregar para a vida. O fato de não poder contar com a promessa feita pelo Fernando Santana, porque nós fizemos o compromisso em palanque, e o apoiei na perspectiva de continuar trabalhando pelo Juazeiro, destravando os recursos e que ele pudesse apoiar um projeto que ele mesmo elogiou de público entendendo ser o melhor projeto para a cidade de Juazeiro do Norte", disse Glêdson, que apoiou Fernando Santana para deputado estadual e Camilo para senador.

Crato: Sucessão de Zé Ailton é discutida com Camilo em Brasília

O PT tem duas pré-candidaturas no Crato à sucessão do prefeito Zé Ailton Brasil (PT): a do vereador Pedro Lobo e a do chefe-adjunto de gabinete da Prefeitura, Rondinele Brasil. O primeiro mandato de Zé Ailton, aliado e amigo de Camilo Santana, foi em maior parte cumprido pelo Progressistas.

Para a reeleição, migrou para o PT. Camilo recebeu na quarta-feira, 21, Zé Ailton, Pedro Lobo, Fernando Santana e o deputado José Guimarães.

"O Camilo tem que participar dessa discussão porque tem forte influência no Crato. Conversamos hoje, tivemos o encaminhamento de que o prefeito irá conduzir sua sucessão. Vamos conversar até unificar o partido", disse Lobo ao O POVO.

Questionado sobre o que jogaria a seu favor na disputa com Rondinele no PT do Crato, ele respondeu que tem a preferência do partido e da Federação (PT-PCdoB-PV).

"Tenho também boa relação com a militância, com os movimentos sociais e sindicais, mas sobretudo tenho a preferência do conjunto de filiados e filiadas", sublinhou o pré-candidato, que chegou a ter o nome aprovado como pré-candidato pelo PT do Crato em novembro de 2023, em decisão derrubada pela Executiva estadual petista sob o argumento de que foi precipitada e teria ignorado as alianças em torno da gestão.

Rondinele também relacionou as credenciais para enfrentamento contra opositores, entre os quais o médico Aloisio Brasil (União Brasil), segundo em 2020.

"O que eu mais vejo que pesa a meu favor é uma experiência que eu tenho de 10 anos, onde eu passei dois anos com o deputado Zé Ailton na Assembleia e esses sete anos de gestão onde eu sempre fui vinculado ao gabinete. A gente sabe os problemas que a população passa, os pontos que a gente precisa melhorar, que foi feito muita coisa, porém, ainda tem diversas coisas para fazer".

Sucinto, Aloisio Brasil afirmou somente que é pré-candidato ao Executivo municipal, que os membros da oposição estão bem alinhados e que assume como deputado estadual no dia 1º de março. Outros pré-candidatos a prefeito do Crato pela base de Zé Ailton são: a secretária da Educação do Ceará, Eliane Estrela (quer se filiar ao PT); o vice-prefeito André Barreto; o presidente da Câmara Municipal do Crato, Florisval Coriolano (PRTB), Rafael Branco (PP), suplente de deputado federal; e Dr Leitão (Cidadania).

Barbalha: Argemiro e Feijó contra Dr. Guilherme na terra de Camilo

O ex-prefeito de Barbalha, Argemiro Sampaio (União Brasil), afirmou ao O POVO que a oposição ao atual prefeito, Dr. Guilherme Saraiva (PT), está unida. Sampaio trabalha juntamente com outro ex-prefeito, Rommel Feijó (PSDB), na montagem de uma chapa capaz de derrotar Saraiva, cuja candidatura terá o apoio do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas (PT). Feijó e Sampaio estão inelegíveis.

Por isso, nas palavras de Sampaio, "vamos escolher uma pessoa nossa, próxima a mim e ao ex-prefeito e ex-deputado federal Rommel Feijó" para concorrer. A estratégia do grupo é encaminhada com 10 pré-candidaturas, sendo metade dos quadros do União Brasil e a outra, do PSDB. Três pesquisas de intenção de voto irão subsidiar a decisão. Ambos médicos, Dr. Antônio Ericson e Júlia Feijó, filha de Rommel, são nomes mais cotados a este momento.

"Na eleição, eles não vão ter muito o que falar. O governo do Estado fez algumas obras, o MEC não conseguiu fazer nada, o que aconteceu foi que os números que eu deixei da prefeitura o prefeito fez a educação piorar bastante. Barbalha hoje está entre as piores educações do Cariri. Nós elevamos a uma das melhores", criticou Sampaio.

Argemiro minimizou o papel de Camilo. "O ministro Camilo está bem ausente do município, até cuidando das particularidades dele, mas isso ainda o torna um bom cabo eleitoral. Vamos dizer que hoje o prefeito só seria candidato mesmo com apoio de Camilo, porque eles não têm expressão popular."

"O grupo político perdeu muito e, se Deus quiser, vai ser igual a campanha que eu venci contra o Fernando Santana quando foi apoiado pelo Camilo aqui na cidade, e eu venci essas eleições (2016). Então, vai ser a eleição do milhão contra o tostão, igual foi a minha, se Deus quiser nós venceremos essa", completou Sampaio.

Já o prefeito de Barbalha disse ao O POVO que grande parte do avanço do município só foi possível em razão do alinhamento entre a gestão municipal, a estadual e a federal, por meio do Ministério da Educação.

"O recurso que o município dispõe é insuficiente para manter o desenvolvimento da cidade de forma justa. Então, hoje nós temos um cenário muito favorável para trazer o desenvolvimento à nossa cidade. Nós temos o governo do Estado, através do governador Elmano, o ministro Camilo é de Barbalha. Nasceu no Crato, mas tem casa em Barbalha. O domicílio eleitoral dele é em Barbalha", destacou Saraiva.

O gestor recentemente deixou o PDT e se filiou ao PT com festa prestigiada por José Guimarães. Sobre o vice-prefeito, Vevé Siqueira, filiado ao PT, o gestor afirma que a tendência é de que ele migre para o PSB para disputar outro mandato.

Para Guilherme, Crato, Juazeiro e Barbalha chegaram a um estágio de conurbação, quando os limites entre os municípios "borram-se" em razão do crescimento urbano de cada uma. "Essa estratégia, para o PT, é fundamental, para os alicerces do governo PT a nível de estado. Então, isso dá sustentação ao partido porque agrega forças, alinham-se os projetos e isso também tem um ganho para a região como um todo. As três cidades juntas neste projeto, com o PT à frente do município, vai ter uma sintonia ainda maior", opinou.