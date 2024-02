Camilo confirma que Janaína Farias será candidata à Prefeitura de Crateús

Foto: Reprodução/ Instagram @janainapeloceara O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janaína Farias (PT), segunda suplente de Camilo Santana para o Senado Federal.

Janaína Farias (PT), segunda suplente do atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no Senado Federal, será a pré-candidata do PT à Prefeitura em Crateús. O ex-governador confirmou neste sábado, 24, e reforçou o apoio.

"Ela é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Crateús. Terá todo o meu apoio. Terá todo apoio do presidente Lula. Todo apoio do governador Elmano. Todo o meu apoio", disse o ministro em entrevista à Rádio Educadora.

A escolha pelo nome de Janaína já havia sido antecipada pelo deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), em setembro do ano passado.

"E eu não tenho dúvidas que se o povo de Crateús. Claro que nós estamos ainda questões pré-eleitorais, mas tendo uma pessoa como a Janaína prefeita da cidade não tenho dúvidas de quem vai ganhar com isso é o povo de Crateús, a população", disse Camilo.

Quem é Janaína Farias

Janaína é braço direito de Camilo desde que ele foi governador do Ceará e foi escolhida como segunda suplente dele no senado. A primeira suplente é Augusta Brito (PT) que está na cadeira após Camilo ter se licenciado para assumir o Ministério da Educação. Atualmente, Janaína é chefe da Assessoria Especial da pasta comandada pelo petista.