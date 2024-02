Caucaia: Candidatura governista afunila entre Catanho, Salmito e Lia Gomes

Foto: TATIANA FORTES/GOV. DO CEARA CATANHO é um dos cotados para ser o candidato governista em Caucaia

Inicialmente previsto para ter conclusão nesta quarta-feira, 28, processo de definição da candidatura que terá apoio do governo Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Vitor Valim (PSB) em Caucaia deve ter definição até esta sexta-feira, 30.

A discussão, no entanto, já se “afunilou” para ficar entre o secretário de Articulação Política do Ceará, Waldemir Catanho (PT), o secretário do Desenvolvimento Econômico, deputado Salmito Filho (PDT), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã de Cid Gomes (PSB) e Ciro Gomes (PDT).

A redução entre os nomes em debate foi confirmada ao O POVO pelo próprio Catanho. Segundo ele, ainda são realizadas tratativas entre Elmano e Valim sobre o assunto, que devem ser concluídas até a sexta-feira.

Entre os três nomes, o que teria caminho mais “livre” até a candidatura seria o do próprio Catanho, uma vez que os outros dois, Salmito e Lia, não devem ter legenda em seus atuais partidos, o PDT, e precisariam trocar de partido para a disputa.

A mudança deles, no entanto, não estaria contemplada pela janela partidária e os dois poderiam ser alvos de ações de perda de mandato pelo PDT. Processo onde eles tentam justificar uma possível desfiliação do partido ainda não teve veredito na Justiça Eleitoral.

Uma das principais lideranças do PT no Ceará, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que quem deve liderar a escolha de um nome para as eleições municipais de Caucaia é o prefeito Vitor Valim.

“Quem tem que liderar o processo de Caucaia, chama-se Vitor Valim, o prefeito da cidade. Nosso parceiro, companheiro, que nós vamos apoiar qualquer decisão que ele tomar”, afirmou ao O POVO nesta quarta-feira, 28.

Questionado sobre a possibilidade de o candidato ser Waldemir Catanho, o ex-governador se limitou a classificá-lo como “um bom quadro" e explicou que "essa discussão precisa ser feita entre os partidos”. (colaboraram João Paulo Biage/correspondente O POVO em Brasília e Thays Maria Salles)