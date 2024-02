Roseno diz ser "fundamental" Psol ter candidatura própria

Foto: FCO FONTENELE RENATO Roseno, deputado estadual

Deputado estadual pelo Psol, Renato Roseno afirmou nesta quarta-feira, 28, que é fundamental o partido ter uma candidatura própria nas eleições municipais de Fortaleza em 2024. Técio Nunes teve a pré-candidatura lançada pela legenda no último fim de semana.

Ao O POVO, o parlamentar destacou que o Psol só tem dois vereadores, Gabriel Aguiar e Adriana Nossa Cara, porque lançou um nome ao Paço Municipal em 2020. Renato Roseno foi o candidato na época, obtendo 34.346 mil votos.

"Acho que é fundamental ter candidatura própria. Só temos duas cadeiras na Câmara Municipal porque tivemos candidatura própria em 2020. Então é muito importante ter candidatura própria", afirmou o deputado.

Sobre eventuais alianças com outras candidaturas da esquerda, ele declarou que uma eleição em dois turnos é para que haja uma multiplicidade de partidos e que apresentem os seus respectivos programas.

Para Roseno, a estratégia de apoiar um outro partido e costurar uma aliança sem candidatura própria aconteceria em cidades abaixo de 200 mil eleitores. São as que possuem apenas um turno. Entretanto, no caso de Fortaleza, ele argumenta que uma boa alternativa para que a sociedade tenha opções.

"Se a eleição fosse um turno só (apoiar outro partido), como cidades abaixo de 200 mil eleitores, mas em cidades com mais de 200 mil eleitores, que têm dois turnos, é bom, inclusive, que os partidos se apresentem", explicou.

Nas eleições de 2022 para o Governo do Estado, o Psol lançou a candidatura da hoje secretária Adelita Monteiro, esposa de Técio. No entanto, ela desistiu da disputa dois meses antes do pleito para apoiar a candidatura de Elmano de Freitas (PT).