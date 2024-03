"Tendência é que decisão seja apressada nos próximos 15 dias", diz Guimarães sobre candidatura

Foto: Reprodução/Instagram PT Ceará  Camilo Santana recebeu presidente do PT Ceará, Conin, na série de conversas

Deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT) estima que a decisão sobre candidatura em Fortaleza deve se concluir até a semana que vem. "Aguardamos a chegada do governador para a gente bater o martelo com a direção municipal de Fortaleza. Não tem nada ainda resolvido, mas a tendência é que a decisão seja apressada nos próximos 15 dias", declarou o petista.

No último fim de semana, o ministro Camilo Santana (Educação) fez rodada de conversas com aliados em seu escritório na capital cearense. Ainda na sexta-feira, 1º, o chefe do MEC encontrou-se com o presidente estadual do PT, Antônio Conin Filho, e o próprio Guimarães.

Dessa agenda, saiu praticamente assegurada a candidatura do deputado Fernando Santana (PT) à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Impasses em relação a Iguatu, Fortaleza e Caucaia ainda persistem.

Segundo Guimarães, uma reunião está prevista para terça ou quarta-feira próximas, tão logo o governador Elmano de Freitas retorne de São Paulo, onde se submete a exames no tratamento de pneumonia. "Decidimos fazer uma reunião assim que Elmano voltar, e se recuperar, da direção estadual com o governador, Camilo e comigo, pra gente discutir o mapeamento do Estado", afirmou.

As tratativas do PT no fim de semana não se limitaram a Camilo e seu entorno. A deputada Luizianne Lins manteve interlocução com o dirigente estadual do partido no domingo, 3. Ambos ficaram de se reunir novamente ao longo da semana, em Brasília. De uma fonte petista, a reportagem ouviu que Luizianne, que descarta qualquer possibilidade de concorrer a prefeita de Caucaia, quer ouvir a posição do presidente Lula sobre Fortaleza. Só depois deve tomar algum posicionamento.

Embora Evandro Leitão, um dos pré-candidatos petistas, tenha acumulado apoios, a ex-prefeita mantém-se disposta a disputar a indicação à Prefeitura de Fortaleza. Também estão no páreo os deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar e o ex-deputado Artur Bruno.

À frente do PT em Fortaleza, Guilherme afirmou que há diálogo nas esferas da agremiação sobre a candidatura. "Penso que os próximos dias serão decisivos nesse esforço que temos feito na construção de consensos possíveis", projetou.

Referindo-se aos pré-candidatos e outros llíderes, avaliou que "todos nós devemos nos colocar nesse debate com desprendimento e tendo o interesse da cidade acima de nossas disposições e desejos".

"Se isso for posto em prática", continuou, "acho que vamos ser capazes de fazer uma análise mais consistente do quadro político, de nossos adversários, das circunstâncias das eleições, e eventualmente chegar a algum consenso em torno de um dos nossos nomes".



Caucaia

Em conversa com O POVO, o secretário estadual Waldemir Catanho afirmou que mantém nome como alternativa do bloco governista à Prefeitura

de Caucaia em 2024