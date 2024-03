Com posse de Anna Karina, CMFor tem a maior bancada feminina da história

Foto: FÁBIO LIMA ANNA KARINA (ao centro, de roxo) tomou posse ontem

A vereadora Anna Karina (Psol) tomou posse na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta terça-feira, 5, no lugar de Gabriel Aguiar (Psol), que tirou licença por 120 dias. Com a chegada da parlamentar, a capital cearense chegou a 10 vereadoras na mesma legislatura, o maior número da história.

"É uma data histórica para a Câmara de Vereadores de Fortaleza. A gente nunca teve essa quantidade de mulheres, mas ainda é muito pequeno, é muito pífio levando em consideração que nós mulheres somos a maioria da cidade de Fortaleza", disse a vereadora ao O POVO.

Além de Anna Karina, são vereadoras Ana Aracapé (PL), Enfermeira Ana Paula (PDT), Adriana Nossa Cara (Psol), Cláudia Gomes (PSDB), Estrela Barros (Rede), Kátia Rodrigues (Cidadania), Priscila Costa (PL), Prof. Adriana Almeida (PT) e Tia Francisca (PL).

O ato contou com a presença de nomes do Psol como o deputado estadual Renato Roseno, e o ex-deputado federal e hoje superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), João Alfredo. Além deles, militantes do partido e representantes de movimentos sociais participaram.

Dentre as principais pautas que irá priorizar como vereadora, Anna Karina, que é professora, destacou a educação e saúde da mulher, além de outros tema. De acordo com ela, a pauta feminina é a pauta da maioria.

"Educação em primeiro lugar, cuidado da juventude, cuidado com as crianças, saúde da mulher. Obviamente, a pauta das mulheres é a pauta da maioria. São as mulheres que cuidam dos homens, nós vamos puxar para nós essa tarefa do cuidado de todos nós de Fortaleza. Sejam mulheres, homens, crianças, para nós é tudo prioridade", afirmou.



Questionada sobre a CMFor estar sendo vista como um reduto bolsonarista após conceder o título de cidadão fortalezense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Anna disse que a cidade não pode ser representada por ódio e preconceito, e prometeu "chegar chegando".

"Fortaleza não pode ser representada por uma Câmara do ódio, preconceito, lgbtfobia, machismo, retrocesso, como tá infelizmente atualmente. Então eu vim pra chegar chegando", exclamou.