Domingos Filho: "Célio Studart é uma possibilidade, mas estamos esperando a decisão do PT"

Foto: FERNANDA BARROS DOMINGOS FILHO, presidente estadual do PSD

O presidente do PSD Ceará, Domingos Filho, confirmou que há possibilidades de o deputado federal Célio Studart (PSD) concorrer à Prefeitura de Fortaleza pela sigla. A decisão, no entanto, não será tomada por ora, já que o partido compõe a base governista e deve discutir a possibilidade de alianças na capital cearense. Por isso, a sigla espera o PT, primeiro, definir quem lançará como candidato ao Paço Municipal.

“Se demonstra a força política [de Célio Studart]. É evidente que o partido deve levar em consideração. Por outro lado, temos uma aliança política com o Governo e vários outros partidos políticos. Vamos discutir tudo isso juntos, qual ou quais as candidaturas. Se esse grupo vai sair com uma candidatura ou mais de uma. Estamos esperando a decisão do PT, que é o partido do governador”, disse Domingos Filho.

Ele elogiou o desempenho político de Studart, que "já foi candidato a prefeito da vez passada, em um partido pequeno, sem tempo de TV e tirou uma votação expressiva". "Imagina estando em um grande partido e agora passou a ser o segundo deputado mais votado de Fortaleza", complementou Domingos Filho.

Segundo o ex-deputado federal, a escolha de nomes para as grandes cidades brasileiras caberá ainda à direção nacional do PSD. O próprio Célio Studart expressou o desejo de concorrer ao Paço Municipal ao presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que, junto de Domingos, se mostraram simpáticos à possibilidade de construção da candidatura do deputado.

“Não sentamos para avaliar a questão, mas avaliamos uma coisa clara: que é a possibilidade da gente construir uma candidatura, fazemos parte da base do Governo e estamos abertos a uma composição com a candidatura. As convenções serão em julho, temos muito tempo para conversar, mas respeitamos totalmente a decisão do deputado Célio Studart”, afirmou o ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Célio Studart e a pré-candidatura em 2024

Tendo sido candidato em 2020, pelo PV, Célio Studart expressa, há tempos, o desejo de concorrer mais uma vez ao executivo de Fortaleza. Em junho de 2023, ele afirmou ao O POVO que estava otimista com a possibilidade, devido ao crescimento do PSD na Câmara.

“Sinto que existe um otimismo do partido em aproveitar o grande crescimento que teve na Câmara para lançar candidatos nas capitais. É uma forma de também auxiliar a chapa de vereadores do partido, e de se posicionar acerca da cidade”, disse na ocasião.

Neste ano, o deputado chegou a se reunir com Kassab para tratar das eleições de 2024, quando teria expressado o desejo de concorrer pelo PSD. Na ocasião, o presidente da sigla distribuiu elogios ao cearense: "Homem público que admiro não somente pela experiência e trajetória, mas por ser incansável, solícito e sempre atencioso. Um grande conselheiro! Na pauta: temas nacionais desse novo ano legislativo, experiência no executivo e eleições 2024."



Hoje, Célio faz base da gestão Elmano, tendo sido nomeado titular da recém-criada Secretaria da Proteção Animal, da qual está licenciado para exercer o cargo de deputado federal. A volta para a pasta está prevista para até 12 de abril. Dois dias antes do parlamentar assumir a pasta, o PSD entregou todas as secretarias na PMF, rompendo oficialmente com a gestão de José Sarto (PDT).