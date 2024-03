Assim como em Fortaleza, PT de Iguatu tem impasse para definir candidatura

Foto: Reprodução/Instagram iloneto Ilo Neto e seu pai, o deputado estadual Agenor Neto (MDB)

Um novo impasse surge nas pré-candidaturas do PT para as eleições 2024. Em Iguatu, na região Centro-sul cearense, o diretório municipal rejeita a possível filiação de Ilo Neto (PSB), filho do deputado estadual Agenor Neto (MDB).

De acordo com o presidente da sigla no município, Claudemir Brito, a migração ocorreria apenas para ele ser candidato pelo partido. No entanto, o apoio do dirigente partidário é direcionado a Sá Vilarouca, que conta também com a deputada federal Luizianne Lins (PT). Em Fortaleza, a petista também trava disputa interna para ser candidata ao Executivo e defende realização de prévias.

O dirigente partidário compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual rejeita a adesão de Ilo ao PT. Brito afirma que "historicamente, ele esteve na oposição ao Partido dos Trabalhadores, inclusive a favor do impeachment da [ex-presidente] Dilma".

Além disso, o presidente municipal alega que Neto é "simpatizante do bolsonarismo, acompanhando as ações dos bolsonaristas". E questiona: "Por que que ele quer se filiar ao PT? Porque ele acha que é a única oportunidade que o filho tem de ter sucesso nessas eleições". "Nós do PT do Iguatu conhecemos o que a população do Iguatu quer. Nós rejeitamos essa filiação. Nós estamos com o Sá (Vilarouca)", finaliza Brito.

Enquanto isso, Ilo informou nesta quarta-feira, 6, que recebeu convite tanto do PT como do MDB, sigla de seu pai. "Tenho um carinho enorme pelo PSB, o partido que estou hoje, como eu tenho também pelo PT, que eu fiz junto com meu pai, junto com meu irmão lá dentro do Iguatu. Foi a gente que encabeçou campanha do PT, foi a gente que organizou. Era eu que estava no corpo a corpo lá, fazendo porta a porta, defendendo nosso governador, nosso senador e agora ministro da Educação, nosso presidente Lula", contou.

E seguiu: "Tenho um carinho enorme pelo PT e eu vejo muito como fruto dessa caminhada que a gente fez, esses convites. Fico muito feliz, muito honrado com os convites recebidos por todos os partidos e eu acredito muito na construção dentro do partido, independente de qual for, a construção dessa conversa, desse diálogo para poder a gente chegar num consenso e construir realmente um futuro para o Iguatu, de reconstrução, de dias melhores".

Apesar do imbróglio, Ilo disse que o PT é uma de suas "principais opções". "Eu tenho um carinho enorme pelo partido, pelo PT. Fiz uma caminhada, acredito demais nas bandeiras do partido. É reconstrução. É conversa, é diálogo, é pensar realmente num propósito maior para dentro da cidade".

Apoio de Luizianne Lins



Em live nas redes sociais, a ex-prefeita de Fortaleza manifestou apoio a Sá Vilarouca em Iguatu. "Quero saudar o companheiro Sá, que vai ser o candidato a prefeito pelo PT e vai certamente nos representar muito bem na disputa", afirmou Luizianne.

Segundo ela, o apoio a Sá é compartilhado não apenas em Fortaleza, mas em todo o Estado. "No que depender de mim e de todos os nossos companheiros de Fortaleza, de todo Estado do Ceará, nós vamos estar emanando muitas boas energias para ajudar você nessa campanha. E nós vamos ver o Iguatu com o projeto popular, que vai ser encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras". (colaboraram Luíza Vieira/especial para O POVO e Vítor Magalhães)