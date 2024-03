Evandro diz que conversa com todas as tendências

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), durante discurso na cerimônia de entrega das escritura do Programa Papel da Casa

Com apoio de dois grupos de peso do PT, Evandro Leitão afirmou manter conversa "com todas as correntes" petistas na busca por fortalecer seu nome na disputa interna que definirá o candidato do partido nas eleições à Prefeitura de Fortaleza. "Nós temos conversado com todas as correntes. O Movimento PT, do José Airton. A corrente lá do Guimarães, que é o Campo Democrático. Enfim, Acrísio, Professor Pinheiro", comentou.

Na última quinta-feira, 7, Evandro recebeu apoio oficial da corrente partidária Campo Democrático. O deputado estadual disse estar "muito feliz" com o engajamento da corrente.

Com cinco nomes disponíveis, o PT de Fortaleza deve anunciar o candidato que concorrerá ao Paço até 21 de abril. Contudo, há outro impasse: a escolha do método que definirá entre Evandro Leitão, Luizianne Lins, Artur Bruno, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

Numa reunião marcada para quarta-feira, 13, o diretório fortalezense decidirá entre prévias ou Encontro Municipal. No primeiro método, todos os filiados participam da escolha sem intermediários. Já a segunda opção envolve a seleção de delegados em um grupo que corresponde a um quarto do diretório partidário. No caso do PT seriam 184 delegados.