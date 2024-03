Bismarck sobre Cid: "Tem interesse de ter um candidato à Prefeitura de Fortaleza do PSB"

Foto: FERNANDA BARROS BISMARCK participou ontem do podcast Jogo Político

Em entrevista ao podcast Jogo Político, nesta segunda-feira, 11, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) afirmou que o senador Cid Gomes (PSB) tem interesse em lançar uma candidatura do PSB em Fortaleza. Ele avaliou que a possibilidade de que o nome de Izolda Cela (PSB) seja o escolhido anima por agregar aliados e pode ser uma chance de "redenção", ao lembrar o processo interno do PDT em 2022 que acabou indicando Roberto Cláudio à disputa pelo Governo do Ceará.

Em sua visão, o senador enfrenta dificuldades nessa escolha porque deputados estaduais ligados a ele, que poderiam ser uma opção, ainda estão filiados ao PDT, que já escolheu José Sarto (PDT) como candidato. "Como ele mesmo fala, o importante é o projeto. Ele, de fato, tem interesse de ter um candidato à Prefeitura de Fortaleza do PSB, mas nós temos um problema que os deputados não podem ser candidatos porque todos estão pendurados no PDT", afirmou.

No jogo, há ainda o processo de candidatura do PT que articula lançar nome e discute internamente qual dos pré-candidatos será o indicado. Entre os cinco, Luizianne Lins e Evandro Leitão despontam com mais chances.

"Hoje o grupo foi pro PSB e vai acabar, fatalmente, o Cid, em algum momento, tendo que colocar algum nome nem que seja para poder dizer 'tenho um nome vamos trabalhar e articular um caminho'. A primeira etapa do Evandro é essa disputa, porque dentro do PT tem a Luizianne, que é um dos nomes mais fortes, tem outros candidatos, mas ela está trabalhando por fora e é muito querida dentro do PT", ressaltou.

O foco de Cid, conforme Bismarck, é articular o nome que não está vinculado a um mandato que, em caso de uma decisão desfavorável, ficaria "preso" em outro partido. A questão diminui as opções até para municípios vizinhos, como Caucaia, vem sendo ventilado o nome de Salmito Filho e Lia Gomes. Izolda, que hoje é secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), não teria esse empecilho.



"Acho que a Izolda em Fortaleza é um nome maravilhoso, mas o foco, provavelmente, do Cid vai ser essas pessoas que não estão amarradas no mandato, ou seja, não estejam junto com mandato que só pode sair na janela", disse.

E seguiu: "Para poder lançar um nome que agrade e vê se consegue reunir PT em torno desse nome. O nome da Izolda foi o nome que o PT defendeu para candidatura do governo. É um nome que todo abraçava, todos os deputados, se ela for candidata mesmo pode ser um nome de consenso novamente".

A avaliação de Bismarck é que o nome de Izolda poderia ser um momento de "redenção" após o processo de 2022, quando Izolda era a escolha de Camilo Santana (PT) para sucessão e receberia o apoio do PT. "Eu acho muito bom porque ajudaria a todos aqueles que não votaram por um motivo ou por outro meio que se redimir com o que aconteceu (...) ajudaria nos redimir da injustiça que cometemos com ela", apontou.

Em Fortaleza, até o nome de Cid foi colocado como opção, coisa que Bismarck descarta: "Eu acho que prefere (ficar) como conselheiro, como uma pessoa que agrega, um estrategista político do que ir para alinha de frente".