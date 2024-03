Landim diz que há "boa vontade" de lideranças do PT para uma aliança em Brejo Santo

Foto: Junior Pio / Alece GUILHERME Landim é o atual líder do PDT na Alece

O deputado estadual Guilherme Landim (PDT) afirmou na última semana que ainda não houve diálogo com o PT para construção de aliança em Brejo Santo da prefeita Gislaine Landim (PSB). No entanto, ele afirmou que há uma "boa vontade" de líderes estaduais do partido uma convergência.

"Hoje nós ainda não conversamos. Nós tivemos um diálogo na eleição passada e que não avançou, mas que existe uma boa vontade por parte das lideranças estaduais de que possa haver um entendimento, mas é uma coisa que a gente ainda não discutiu", disse ao O POVO.

Na última eleição municipal, em 2020, o PT disputou contra a atual gestora, à época no PDT, tendo lançado o candidato Eusébio Ferreira. Para a reeleição de Gislaine, Guilherme Landim espera que ela contará com a base de apoio já formada de diversos partidos para continuar com a gestão.

"É uma situação de continuidade já de algum tempo. Uma gestão muito bem avaliada que tem o apoio de diversos partidos. A prefeita migrou do PDT para o PSB, mas tem o apoio do PP, PSD, MDB, Podemos, Republicanos. É um arco de aliança importante que ela tem, que a gente imagina e acredita que vai haver uma continuidade do trabalho", afirmou.

Com a impossibilidade de concorrer a reeleição por estar em seu segundo mandato, o vice-prefeito João Sampaio (PSB) deixa aberta uma porta para encaixe de outro partido na chapa. Landim, contudo, pondera que não há uma definição nesse sentido.

"É, é um grupo muito grande e a gente sempre discute junto. Então nós não abrimos essa discussão ainda, o atual vice, extremamente decente e tem nos ajudado muito. Vamos conversar com ele e outros partidos que já têm sinalizado interesse de compor conosco e a gente vai começar a trabalhar em relação a isso mais para o meio do ano", explicou.