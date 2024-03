Fernando Santana diz que Glêdson quer criar "narrativa de perseguição" após operação

Foto: Divulgação / Redes Sociais Fernando Santana (PT) e Glêdson Bezerra (Podemos) irão concorrer a prefeitura de Juazeiro do Norte.

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, Fernando Santana (PT), afirmou que o prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), tenta criar uma "narrativa de perseguição" após a operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrada na última quarta-feira, 13.

“Ele (Glêdson) passou os quase quatro anos da gestão falando de honestidade e querendo se autoafirmar como honesto. E como agora esse discurso dele cai por terra por conta da operação que aconteceu, então ele quer criar uma nova narrativa de perseguido. Nem a narrativa de mais honesto que todo mundo colou, nem a narrativa de perseguido irá colar”, disse Santana.

Na última quarta, a operação “Nullum Pactum”, deflagrada por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, Aquiraz e Tejuçuoca. Um dos mandados foi cumprido na residência do prefeito. O órgão investiga um suposto esquema de corrupção e fraude em licitações envolvendo a empresa responsável pela limpeza pública da cidade.

Alvo da investigação, a secretária de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Genilda Ribeiro, foi afastada por 180 dias após determinação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). São investigados também o ex-secretário da pasta, Diogo Machado, e três empresários, dentre eles, Gilmar Bender, maior apoiador financeiro da campanha de Glêdson.

Glêdson classificou a operação como “politicagem” e afirmou que nomes ligados à oposição na cidade sabiam de uma investigação policial com o intuito de prejudicar sua imagem no ano eleitoral. Questionado sobre os impactos políticos da operação, Bezerra negou uma ruptura nas relações institucionais com o grupo político ligado ao governador Elmano de Freitas (PT), mas defendeu que representantes eleitos não deveriam agir com interesses pessoais.

Cenário Eleitoral em Juazeiro do Norte



Fernando Santana e Glêdson Bezerra irão concorrer ao pleito em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará. Em 2022, ainda como aliados, Glêdson chegou a pedir votos para a candidatura de Fernando à Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo que fez campanha para candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) ao Governo do Ceará e para Camilo Santana (PT), que disputava o Senado.

A terra do Padre Cícero apresenta uma particularidade sobre as eleições municipais: nenhum prefeito conseguiu ser reeleito na história da cidade. Para conseguir o feito, além de enfrentar Fernando Santana, que tem apoio do grupo político ligado a Elmano de Freitas, Glêdson ainda deve concorrer com o deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) e com a pré-candidata Sued Carvalho (UP).