O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), o brigadeiro cearense Francisco Joseli Parente Camelo, classificou como um "erro" o fato do último governo ter tido muitos militares em sua composição. A fala do militar ocorreu em entrevista à CNN Brasil no último sábado, 16, após ele ser perguntado sobre a relação da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o segmento e na esteira de investigações que apuram condutas de militares numa suposta trama golpista para invalidar os resultados das eleições presidenciais de 2022.

"Acho. Não tem dúvida. Não podemos ter um governo com tantos militares. Tanto no Ministério da Saúde, como mesmo na Presidência. Os militares têm que ter a consciência de que nós estamos subordinados ao poder civil. O ministro da Defesa tem que ser civil, não um militar. Nós temos nossa competência, como nos prender à Constituição, a garantia dos Poderes, a garantia da lei e da ordem, e para isso temos que nos preparar. Não temos que nos misturar com a política. Temos que trabalhar dentro das nossas competências", disse. (Vitor Magalhães)