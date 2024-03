Ciro diz que Luizianne é vítima da "ditadura" de Camilo; Guilherme rebate

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro esteve ao lado de seus aliados no Ceará, Roberto Cláudio, Sarto e Flávio Torres

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) subiu novamente o tom ao falar do ministro Camilo Santana (PT), seu ex-aliado no Ceará. O pedetista disse enxergar uma "ditadura" que teria Camilo como articulador e a movimentação estaria "destruindo" as bandeiras ideológicas do PT, além de estar "por trás" do racha que assolou o PDT.

Nessa esteira, Ciro alfinetou o processo interno do PT para a disputa eleitoral deste ano, na qual a deputada federal Luizianne Lins tenta se viabilizar como candidata à Prefeitura de Fortaleza. Para Ciro, Luizianne é "vitima também dessa ditadura que está acontecendo no Ceará".

O PT tem cinco pré-candidatos no PT que disputam quem será o candidato da sigla em Fortaleza, entre eles, a deputada e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa (Alece), que tem recebido apoio da cúpula petista para ser o indicado. O nome será decidido em encontro no dia 21 de abril.

Ciro citava números comparativos da construção de postos de saúde das últimas gestões em Fortaleza, quando mencionou Luizianne e fez duras críticas a Camilo.

"A Luizianne em dois mandatos fez dois postos de saúde, não estou colocando defeito, porque a Luizianne é vitima também dessa ditadura que está acontecendo no Ceará, vocês não têm ideia. O PT, em Iguatu, filiou o neto do Zé Ilo. O PT do Camilo Santana filiou o filho do Expedito em Aracati em detrimento da estrutura de tradição ideologica", disse, ao comentar os processos de filiação do PT.

E seguiu: "Essa é a cara do Camilo, é de destruir tudo, o Camilo está por trás dessa cisão do PDT, está por trás de toda a cooptação dos partidos, ele está destruindo o PT como organização ideológica, que eu fui contrario, mas sempre respeitei. Se vocês quiserem, deixem o Camilo estabelecer uma ditadura no Ceará, mas eu vou lutar".

O ex-presidenciável comparou ainda o ministro e os aliados ao período dos coronéis, além de alfinetar o governador Elmano de Freitas (PT) quanto às cobranças feitas por servidores públicos e professores da rede estadual.

"Não tem resposta para isso se não constituir no povo cearense um levante, é isso que vou fazer. O primeiro grande embate é Fortaleza, porque, se você bem reparar, há um esforço quase que sistemático de construir uma certa ditadura no Ceará, que nem os coronéis tentaram, porque, pelo menos entre eles eram três, e a divergência entre Virgilio (Távora), Adauto (Bezerra) e César (Cals) acabava permitindo, mas ainda sim o acordo que fizeram fez muito mal ao Ceará", afirmou.

Ciro citou ainda que "delegou" ao irmão, o hoje senador Cid Gomes (PSB) e a Camilo, ambos ex-governadores com seu apoio, a sequência de ações. "Eu ajudei a fundar esses dois, essas duas personalidades, tenho segurança, sem qualquer tipo de coisa, pensando no bem do Ceará. Não fiz pra mim, nunca fui candidato outra vez municipal, eu criei a vida desses dois. E eu nunca pensei que aquilo que eu estava fazendo fosse resultar nisso", disse em tom de lamento.



Presidente do PT Fortaleza rebate Ciro Gomes: "Figura sem nenhuma credibilidade"

O presidente do PT Fortaleza, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, afirmou que ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) "se transformou numa figura sem nenhuma credibilidade". A declaração dada nesta quarta-feira, 20, ocorreu após o pedetista acusar, mais uma vez, o ministro Camilo Santana de "destruir" a sigla petista.

"Para quem se prestou a ser linha auxiliar do bolsonarismo em 2022, atacando [o presidente] Lula de forma covarde e virulenta, e pondo em risco a vitória da democracia, só faltava agora Ciro posar de defensor de quadros que sempre atacou no PT do Ceará, de nossa ideologia e democracia interna", escreveu Sampaio na plataforma X, antigo Twitter.

Segundo o parlamentar, o ex-governador "ataca" aqueles que discordam dele, inclusive parentes. "Ciro se transformou numa figura sem nenhuma credibilidade. Ataca a tudo e a todos que discordam dele, até a própria família. Age de forma irresponsável, baixa e leviana. Lamento muito que esteja jogando sua trajetória política na lata do lixo", finalizou Guilherme, que também é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.