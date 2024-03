MPCE define lista de candidatos a desembargador e TJCE marca decisão

Foto: FERNANDA BARROS Elmano de Freitas vai escolher quem será o novo desembargador

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) definiu na terça-feira, 26, a lista de seis nomes que vão concorrer ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O documento com os nomes já foi enviado à Corte que marcou para o dia 11 de abril a definição de lista tríplice que será enviada para que o governador Elmano de Freitas (PT) escolha quem ocupará o cargo.

Os escolhidos pelo MPCE são todos procuradores e receberam, cada um, oito votos. Outros dois nomes tentaram ser incluídos no processo: o promotor Agostinho Oliver Ramos Teles, do Núcleo de Recursos Criminais, e o procurador Luciano Percicotti Santana, da 42ª Procuradoria.

Foram escolhidos: Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto, coordenador do Centros de Apoio Operacional (Caopel) e procurador da 46ª Procuradoria de Justiça; Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, vice procurador-geral de Justiça; Léo Charles Henri Bossard II, da 20ª Procuradoria de Justiça; Luiz Alcântara Costa Andrade, da 5ª Procuradoria de Justiça e também vice corregedor-geral; Luzanira Maria Formiga, da 36ª Procuradoria de Justiça; Marcos William Leite de Oliveira, da 25ª Procuradoria de Justiça e coordenador da Procuradoria de Justiça dos Crimes conta a Administração Pública (Procap).

Com o envio da lista, o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, presidente do TJCE, já incluiu na pauta da sessão do dia 11 de abril a formação de lista tríplice. Quem for o escolhido vai preencher a vaga do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, que se aposentou em março deste ano.

A cadeira dele era destinada ao quinto constitucional. O instrumento garante que 20% das vagas de determinados tribunais a integrantes do sistema de Justiça que não sejam da carreira da magistratura, como membros do Ministério Público e advogados.

Confira a lista sextupla