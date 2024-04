Justiça determina que prefeita de Limoeiro do Norte fique no cargo, caso titular não retorne de licença

Foto: Reprodução/Facebook DILMARA assumiu cargo após licença do prefeito, acusado de estar afastado das funções

A Justiça do Ceará atendeu o pedido feito do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), para que a prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral (PRD), permaneça no cargo caso o prefeito afastado, José Maria Lucena (PSB), não compareça para assumir o Executivo ao final de sua licença médica. Uma liminar de fevereiro mantinha Dilmara no comando do Executivo, diante de cassação aprovada pela Câmara Municipal.

Foi determinado ainda pela Justiça que Lucena se apresente perante a Junta Médica do Município de Limoeiro do Norte e se submeta à realização de perícia médica, acompanhado dos exames e prescrições que embasaram a concessão de suas licenças, e ficando afastado das funções administrativas da Prefeitura. O despacho foi assinado pelo desembargador Francisco Carneiro Lima, no dia 4 de abril.

O prefeito está ausente por conta do seu quadro de saúde. Lucena encontra-se com situação debilitada causada por uma doença renal crônica em estágio 5, o mais avançado, sendo necessária a realização de procedimento de hemodiálise semanalmente, em que ele realiza fora do município.

No despacho do MPCE, consta que o prefeito não foi visto na sede da Prefeitura e em eventos públicos desde janeiro de 2023, tendo feito seguidos pedidos de licença médica de 120 dias para tratamento da saúde, com início em 12 de outubro de 2023 durante até 9 de fevereiro de 2024.

José Maria Lucena está ausente do cargo de prefeito há quase um ano, e a última vez em que foi visto teria sido em agosto de 2022, em meio à comemoração do aniversário de emancipação do município, segundo moradores disseram ao O POVO.

O POVO testemunhou a situação em Limoeiro do Norte. Leia aqui: Sussurros, desconforto e salas vazias: um dia na cidade em que ninguém vê o prefeito.





Prefeito Sumido

Desde o início do ano, é apontada a ausência do gestor do cotidiano da administração, sem que o cargo tenha sido transferido à vice-prefeita, Dilmara Amaral (PRD). Ela e o prefeito romperam politicamente.

Após denúncia, o MPCE abriu investigação sobre a ausência. As informações, que constam nos autos do processo e que circulam na cidade, apontam que o gestor está doente e tem se ausentado para tratamento renal, realizando hemodiálose em Fortaleza.

Vereadores de Limoeiro do Norte arquivaram denúncia contra o prefeito por acusação de ausência do município por período superior a 15 dias. Foram 9 contra, 4 a favor e 1 abstenção. É a segunda vez que o pedido de investigação é rejeitado na Câmara. Lucena não faz aparições públicas há oito meses. A última, conforme a oposição, foi em 12 de janeiro.

Foram realizadas três audiências para as quais Lucena foi intimado. Na primeira, em março do ano passado, ele participou de forma virtual. Em duas audiências posteriores, em agosto e setembro, o prefeito apresentou atestado médico para não comparecer.

Na Lei Orgânica do Município, há uma previsão sobre afastamento e licenciamento do chefe do Poder Executivo, não podendo, sob pena de perda de mandato, ausentar-se por prazo superior a 15 dias, sem prévia autorização da Câmara.