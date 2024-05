Guimarães rebate Élcio: "Ninguém trata melhor os municípios do que o Lula"

Foto: Samuel Setubal / O POVO O deputado federal José Guimarães (PT) defendeu a interlocução do governo Lula (PT) com os municípios brasileiros ao rebater fala do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB)

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, rebateu o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), nesta quarta-feira, 1º. Élcio alegou que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) tinha mais interlocução com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que com a atual gestão do presidente Lula (PT).



“Isso é muito esquisito. Eu não dou atenção a uma fala e a um despropósito desses. Não vou nem responder", iniciou Guimarães nesta quarta-feira, 1° de maio, durante ato em alusão ao Dia do Trabalhador, na Capital.

"Só quero dizer uma coisa: Ninguém trata melhor os municípios do que o presidente Lula. É só solicitar uma audiência com ele, que estará lá para conversar. Lula cuida do Brasil inteiro, sem distinção partidária. Então vamos disputar em outro nível, mas falar essas mentiras não cola, não”, disse.

A fala do vice-prefeito de Fortaleza ocorreu na última segunda-feira, 29, em entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO. Na ocasião, Élcio disse que a gestão municipal não tem recebido apoio federal em áreas estratégicas e necessárias para a Cidade.

Questionado sobre se houve mudanças no tratamento em relação às duas últimas gestões federais, o vice de Fortaleza apontou: "Posso te dizer que, desse ponto de vista, em alguns momentos tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula".

"Isso é uma demonstração de que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece", disse o vice-prefeito durante o episódio 282 do Jogo Político.

Questionado qual seria a razão dessa dificuldade de relacionamento com o governo federal, Élcio pontuou que o prefeito José Sarto (PDT), atualmente, faz parte de um projeto político de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), que tem o ministro Camilo Santana (PT) como principal líder. Segundo Élcio, o ex-governador irá fazer todo esforço para que a atual gestão da Prefeitura seja derrotada nas eleições municipais.

"Acho que o fato da gente hoje, aqui no Estado do Ceará, fazer parte de um projeto político de oposição ao governo do Estado e o governo tem aí no Camilo, eles mesmos dizem que a maior liderança é o Camilo, como ministro da Educação ele vai fazer todo um esforço para que a Prefeitura (gestão Sarto) perca as eleições", afirmou Élcio.



Com informações da repórter Ana Rute Ramires.