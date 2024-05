Elmano vê "excelente sinal" em Luizianne em Caucaia

Foto: Reprodução/Instagram @luiziannelinspt Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT)

Elmano de Freitas, governador do Ceará, vê como "excelente sinal" a deputada federal Luizianne Lins trabalhar na campanha de prefeito de Waldemir Catanho, em Caucaia.

"Fico muito feliz de ela poder já estar envolvida na campanha do meu companheiro Catanho em Caucaia, e eu acho que isso é um excelente sinal", avaliou o petista em entrevista coletiva na entrega da Medalha da Abolição 2024, na sexta-feira, 3.

A movimentação de Luizianne para o segundo maior colégio eleitoral do Estado ocorre após ela retirar seu nome dos postulantes na Capital e o deputado estadual que preside a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ser escolhido em encontro municipal.

Neste cenário, a missão no município vizinho pode afastar a ex-prefeita da campanha eleitoral em Fortaleza. Petistas, no entanto, avaliam que uma intermediação do governador pode recalcular a rota da deputada e trazê-la para o trabalho na Capital.

Liliane Araújo, 1ª vice-presidente do PT Fortaleza, acredita que o apoio a Evandro "dever ser construído" e costurado pelo governador. "O ponto de inflexão dessas conversas deve ser o governador Elmano. Claro que o deputado tem toda a legitimidade para fazê-lo, para procurá-la, mas eu acredito que o governador Elmano também é uma peça fundamental para ajudar a trazê-la para esse processo".

A relação de Luizianne e Elmano tem um histórico eleitoral dentro do PT. Ele, por exemplo, foi candidado a vice-prefeito de Fortaleza quando ela encabeçava a chapa petista nas eleições de 2016, que reelegeu o então prefeito Roberto Cláudio (PDT). Vale lembrar que foi em um contexto de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Além disso, Elmano foi alçado na política por Luizianne quando foi secretário na gestão da ex-prefeita e candidato a sucessor dela. Na disputa interna deste ano no PT, Foi ele quem convenceu a deputada a optar por prévias ao invés de encontro municipal para definir entre as cinco postulações petistas.

Quanto à conversa com Luizianne, Elmano informou na mesma coletiva que eles ainda não conversaram, tendo em vista que a deputada estava em viagem internacional. Contudo, pretende "marcar um momento de conversar" como ela. Segundo ele, "como sempre fizeram".

LEIA TAMBÉM | Apoio de Luizianne a Evandro "requer tempo" e passa por diálogo com Elmano

Como Luizianne trabalhará em Caucaia?

A ex-prefeita de Fortaleza coordenará o programa de governo do pré-candidato Waldemir Catanho. Eles são aliados históricos. Com formação na área de comunicação, ela também integrará a coordenação do setor na campanha petista em Caucaia.

Ao O POVO, na ocasião da Medalha da Abolição, Catanho pontou que a aliada tem "muito a contribuir" na campanha. "A experiência de prefeita, a experiência da nossa gestão em Fortaleza. Muitas dessas experiências podem ser replicadas lá, a própria questão da Participação Popular, né? Enfim é uma contribuição muitíssimo bem-vinda".

Conforme noticiado pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO, o postulante já contratou o marqueteiro de Luizianne, Antônio Costa Neto, conhecido como Toninho Neto. Na quinta-feira, 2, eles realizaram a primeira reunião.