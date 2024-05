Com desistência de deputado, presidente do PSDB Maracanaú assume Regional 5 de Fortaleza

Foto: José Leomar/Divulgação/Agência Assembleia LUCINILDO Frota deixou a Regional 5 dois dias depois de assumir

O deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) deixou o comando da Secretaria Regional 5 do município de Fortaleza dois dias após ter sido anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT), e em seu lugar, assumiu a pasta o presidente do PSDB de Maracanaú, Alexandre Oliveira. O novo secretário, inclusive, já participa de agendas lado de Sarto.

O nome do novo secretário consta na publicação do Diário Oficial do dia 17 de abril, sete dias após Lucinildo ter sido exonerado da Regional 5. A pasta corresponde aos bairros Siqueira, Bonsucesso, Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal.



Sarto fez uma troca de 17 secretários na gestão no início de abril. As mudanças visam as eleições municipais que ocorrem em outubro. Os que saíram são pré-candidatos a vereador, prefeito ou vice-prefeito e tiveram que se desincompatibilizar dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Lucinildo é pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, para formar chapa com Vicente Piauilino (PSDB). O deputado disse ter aceitado de imediato o convite de Sarto, mas depois ponderou e resolveu declinar da Secretaria para focar na pré-candidatura e mandato de deputado estadual.

"Quando o Sarto me convidou eu fiquei lisonjeado e aceitei de pronto, mas depois ponderando vi que eu ia ter que me dedicar ao máximo. Porque eu não entro em uma missão que não me entregue 100%. Eu ia me empenhar para fazer um bom trabalho na Regional", disse ao O POVO nesta quarta-feira, 15.

"É uma Regional que tem 230 mil habitantes, bem dizer a população do Maracanaú, que é 240 mil. Ou seja, eu ia ter de ter foco. Eu me conheço, aí eu pensei direitinho e decidi declinar do convite. Fui até o prefeito Sarto, agradeci o convite e decidi me dedicar à pré-campanha de prefeito do Maracanaú e mandato de deputado estadual", completou.

A Regional 5 fica no limite de Fortaleza com Maracanaú e abrange alguns dos bairros mais importantes, populosos e também mais sensíveis do ponto de vista social de Fortaleza: Bom Jardim, Bonsucesso, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira.

Em apuração do colunista do O POVO, Henrique Araújo, foi informado que Lucinildo deixou a Regional 5 também por não ter se licenciado do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) antes de aceitar o cargo.

Procurada, a Alece confirmou a informação. Segundo a assessoria da Casa, o deputado de fato não se afastou a tempo do mandato para desempenhar a nova função, o que impedia que ele assumisse a Secretaria municipal.

Roberto Pessoa perde eleitores da direita em aliança com PT, diz Lucinildo

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, distante 23,9 km de Fortaleza, Lucinildo Frota (PDT) comentou nesta quarta-feira, 15, sobre a aproximação do atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) com o PT. De acordo com ele, a aliança pode ser uma "faca de dois gumes", pois atrai eleitores, mas também pode afastá-los.

O PT Nacional homologou apoio a candidatura de Pessoa. Ao O POVO, o parlamentar destacou que Roberto tinha eleitores "debaixo de suas asas" da ala da direita e devido a coalizão com a sigla petista, perde parte da população considerada anti-PT.

"Uma força a mais com o Roberto Pessoa, mas que pode ser uma faca de dois gumes. Ele vai atrair o apoio dos eleitores do PT, mas os eleitores que ele tinha debaixo das suas asas, que muitos da direita votavam no Roberto quando não tinha essa pessoa do candidato do PL, aí devido essa aproximação do PT com o Roberto perde um lado e ganha de outro", analisa Lucinildo.



Leia mais PT de Maracanaú decide apoiar prefeito Roberto Pessoa, sob protesto de Julinho

Julinho rebate Fernanda sobre apoio do PT a Roberto Pessoa em Maracanaú: "Prepotente" Sobre o assunto PT de Maracanaú decide apoiar prefeito Roberto Pessoa, sob protesto de Julinho

O deputado estadual e opositor de Roberto Pessoa em Maracanaú até chegou a dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) transfere "muito mais votos" do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim o prefeito perderia essa porcentagem da população. O partido de Bolsonaro terá a deputada estadual Dra. Silvana (PL) como candidata à Prefeitura no município.

"Claro, o Lula transfere muito mais votos do que o Bolsonaro, mas ele vai de uma certa forma perder uma parte do público. Um anti-PT ele (Roberto Pessoa) perderia", destacou.



Frente ampla contra Roberto Pessoa

Lucinildo afirmou ainda que pensa em uma espécie de "frente ampla" contra a candidatura de Roberto Pessoa. Além dele, Dra. Silvana se posta como pré-candidata e o empresário Bruno da Madereira (PSD). O deputado estadual Júlio César Filho (PT) ainda tenta reverter a decisão do PT e se lançar como postulante.

O atual prefeito tentará o seu quarto mandato em Maracanaú, e de acordo com Lucinildo, uma oposição dividida em eleição de um turno, como é o caso do município, favorece quem tem a máquina e a estrutura.

"Eu penso nisso (frente ampla). E vou até aos dias finais da eleição tentando essa aliança para que a gente realmente possa ter uma eleição competitiva. Eleição de um turno ou você se alia para polarizar ou favorece a máquina que tem o poder da estrutura. Dividida a oposição são raras as vezes que tem sucesso", afirmou o deputado.