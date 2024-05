Andreza Matos e Marcelo Mendes assumem como vereadores após licenças do PL

Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza Os vereadores Andreza Matos (União) e Marcelo Mendes (PL) assumem as cadeiras em período próximo às eleições municipais

Em período de pré-campanha eleitoral, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) segue com "rodízio" de suplentes assumindo vagas no lugar dos vereadores titulares. Nesta semana, Andreza Matos (União Brasil) e Marcelo Mendes (PL) entraram para suprir as ausências de Inspetor Alberto (PL) e Julierme Sena (PL), que tirarão licença por 120 dias para tratar de assuntos pessoais.

Ambos concorreram em 2020 nas eleições municipais pelo Pros, partido que foi fundido ao Solidariedade, e a época teve como candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, hoje presidente estadual do União Brasil.

Andreza continuou aliada de Wagner e migrou para o União Brasil. Na sua posse que ocorreu na terça-feira, 21, estiveram presentes, além do pré-candidato do partido a prefeito, o deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), além dos pré-candidatos a vereador Vaidon Oliveira (União Brasil) e Soldado Noélio (União Brasil). Ela assume a cadeira do Inspetor Alberto. Em 2020, Andreza somou 4.453 votos.

Marcelo tomou posse na quarta-feira, 22. Ele deixou o partido do Capitão Wagner e partiu para o PL. Ele acusou o pré-candidato a prefeito de infidelidade e hoje apoia o pré-candidato e deputado federal André Fernandes (PL). Nas eleições de 2020 ele recebeu 4.440 votos.

Marcelo Mendes disse à coluna Vertical do O POVO que seria o candidato ao Senado Federal em 2022 pela chapa de Wagner, mas foi preterido por Kamila Cardoso em cima da hora. Ela hoje está no União Brasil e é pré-candidata a vereadora de Fortaleza.