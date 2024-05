Novo titular da Seplag, Cialdini foi secretário em 5 municípios e estava na gestão Valim

Foto: Reprodução/Instagram Vitor Valim CIALDINI estava como secretário de Valim em Caucaia

Anunciado como novo titular da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), na última segunda-feira, 27, Alexandre Cialdini tem trajetória na gestão de vários municípios. Atualmente, Cialdini é secretário em Caucaia e deixará o cargo para assumir a pasta no Estado. Antes, ele havia sido secretário em Aquiraz, Fortaleza, Eusébio e São Bernardo do Campo (SP).

Após o anúncio, o prefeito Vitor Valim (PSB) desejou votos ao titular das Finanças. “Hoje, em reunião com o nosso secretário de Finanças, Alexandre Cialdini, tratamos da boa notícia de que agora, nosso companheiro que tanto nos ajudou na nossa gestão, agora passará a assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado. Parabéns meu amigo, que tanto colaborou nesses últimos anos para o desenvolvimento de nossa Caucaia, e que nessa sua nova caminhada, o mesmo possa fazer pelo nosso Estado do Ceará”, escreveu Valim nessa terça-feira.

Ele assumiu as Finanças em julho. Antes, nos meses de maio e junho, comandou a Secretaria Municipal de Governo de Caucaia.

Cialdini chegou a ser cotado para assumir a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) no início da gestão de Elmano de Freitas (PT). A hipótese passou a ser cogitada com a ida de Fernanda Pacobahyba para compor a equipe de Camilo Santana (PT) no Ministério da Educação. A vaga acabou com Fabrízio Gomes Santos.



Gestão Luizianne e decreto de emergência

Cialdini aproximou-se do PT na gestão Luizianne Lins (2005-2012), como secretário das Finanças. Chegou a ser colega de secretariado do hoje governador Elmano, que comandou a pasta da Educação de 1º de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012.

Com uma semana de gestão na capital cearense, foi decretada situação de emergência, em 7 de janeiro de 2005. Na época, a Prefeitura afirmou que o governo anterior, de Juraci Magalhães (1997-2004) havia deixado uma dívida de R$ 342 milhões.

A parceria com Luizianne durou até o fim do segundo mandato da petista em 2012. Segundo relatório do Ipece Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará , o período foi de crescimento. As receitas correntes do município de Fortaleza apresentaram expressiva expansão entre os anos de 2000 e 2011, com um crescimento real acumulado de 83,5% e uma taxa média anual de 5,2%.

O mesmo relatório informa que, em 2011, a Dívida Consolidada consistia em R$ 426 milhões. Além disso, no Balanço Financeiro da Prefeitura de Fortaleza de 2011, a Dívida Ativa apresentada foi de R$ 1,117 bilhão — valor que consiste em contribuintes que não pagaram o que deviam ao Município.

Em entrevista ao O POVO, no fim de 2012, Cialdini se disse “um pouco frustrado” por não ter feito mais para que a dívida dos contribuintes fosse menor. “Na nossa posição, eu acho que é possível sempre fazer mais. É muito dinheiro (da Dívida Ativa)”, afirmou.

Após Luizianne, Cialdini atuou em secretarias de outros três municípios

Antes de ingressar na gestão de Luizianne, o novo titular do Planejamento foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Aquiraz (de fevereiro a novembro de 2001). Em 2003 e 2004, foi Controlador Geral do Município.

Em novembro de 2013, menos de um ano após ter deixado a gestão fiscal de Fortaleza, Cialdini assumiu em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. Na época, o prefeito era Luiz Marinho (2009–2017), também petista e hoje ministro do Trabalho do Governo Lula (PT). Cialdini deixou o cargo em 2014.

Durante um ano (2017-2018), chegou a ingressar na Secretaria de Planejamento do Ceará, no Governo de Camilo Santana (PT). O vínculo era de servidor público, como coordenador de Grupo de Trabalho.

Em 2021, durante o governo de Acilon Gonçalves (PL), assumiu as finanças de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ficou até março de 2023, quando saiu para integrar a gestão de Vitor Valim, em Caucaia. Valim, na época, se aproximava do Partido dos Trabalhadores, apoio firmado atualmente, com a pré-candidatura de Waldemir Catanho a prefeito. Catanho é aliado de Luizianne.

Leia mais Projeto Ceará 2050 inclui planejamentos para a cultura do Estado

Sobre o assunto Projeto Ceará 2050 inclui planejamentos para a cultura do Estado

Mais sobre o secretário

O economista Alexandre Cialdini é auditor fiscal da Receita Estadual. É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza, com especialização em Políticas Fiscais pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e em Gestão de Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

É mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e em Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona. Em 2020, tornou-se doutor pela Universidade de Lisboa.